Ψυχαναγκαστικό ποντίκι τακτοποιεί καθημερινά έναν πάγκο εργασίας

Ένα ποντίκι φροντίζει να τακτοποιεί τον πάγκο εργασίας ενός άνδρα κάθε βράδυ, επί δύο σερί μήνες. Μιλάμε για την αληθινή ζωή και όχι για σκηνή από τον αγαπημένο “Ρατατούη” της Pixar ή για κάποιο κεφάλαιο από το βιβλίο “Ο ράφτης του Γκλόστερ” της Μπεατρίξ Πότερ.

Το περιστατικό έγινε στο γραφικό Powys της Ουαλίας, όπου ο συνταξιούχος και φωτογράφος άγριας φύσης, Rodney Holbrook, παρατήρησε πως τα αντικείμενα που άφηνε “όπως να’ ναι” στον πάγκο εργασίας του, εμφανίζονταν το πρωί τοποθετημένα στη… θέση τους. Ως δια μαγίας.

Για να λύσει το “μυστήριο” λοιπόν, τοποθέτησε μια μικρή κάμερα νυχτερινής λήψης μπροστά από τον πάγκο, και “έπιασε” τον ένοχο στα πλάνα του. Έναν μικρό ποντικό δηλαδή ο οποίος μάζευε μανταλάκια για ρούχα, φελλούς, σιδερένια παξιμάδια, βίδες και μπουλόνια, και τα έβαζε σε έναν δίσκο πάνω στον πάγκο εργασίας. Έκτοτε του έδωσε δικαίως το παρατσούκλι “Welsh Tidy Mouse”.

Δείτε τα απίστευτα πλάνα στο παρακάτω βίντεο:

“Welsh Tidy Mouse” had been apparently tidying up after Rodney Holbrook’s backyard shed for several months. The 75-year-old retiree filmed the small mouse — who has rarely missed a night of reorganizing the workbench since October — at work. https://t.co/2k3xvFQHPk pic.twitter.com/FTCcZTWrvP

— The New York Times (@nytimes) January 9, 2024