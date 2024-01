Πρωτοχρονιά 2024: 120.000 πυροτεχνήματα στο Λονδίνο σε ένα φαντασμαγορικό σόου (βίντεο)

Εκατό χιλιάδες άνθρωποι από όλο τον κόσμο συγκεντρώθηκαν στις όχθες του Τάμεση για να δουν τα φαντασμαγορικά πυροτεχνήματα που φώτισαν τη βρετανική πρωτεύουσα τα μεσάνυχτα για δεκαπέντε ολόκληρα λεπτά.

Η φράση «London: A Place for Everyone» (Λονδίνο: Ένα Μέρος για τον Καθένα) γράφτηκε στον ουρανό πάνω από τα πλήθη πριν αρχίσει μια επίδειξη πυροτεχνημάτων που κράτησε σχεδόν 15 λεπτά. Εκτός από πυροτεχνήματα για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν και ντρόουνς για να σχηματιστούν τα μηνύματα γύρω από την εμβληματική Ρόδα του Λονδίνου, το London Eye.

From London to the world: a message of unity, love & hope. ❤️🙏🏾🌎

✊🏾 Our city is a place for everyone

✨️ You are free to be who you want & love who you want

💙 Our NHS are the best of us

🌎 A greener, fairer, future is within our grasp#LoveLondon #HappyNewYear pic.twitter.com/TXBd6AY1Mq

— Sadiq Khan (@SadiqKhan) January 1, 2024