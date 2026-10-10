Ο ...Χίτλερ Μουσολίνι εξελέγη δήμαρχος απομακρυσμένου χωριού στο Περού

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Ο Χίτλερ Μουσολίνι Σιμεόν Φλόρες, υποψήφιος της αριστεράς, κέρδισε τις δημοτικές εκλογές στο Κεροπάλκα, απομονωμένο χωριό των Άνδεων στο Περού, ανακοίνωσε η εθνική υπηρεσία εκλογικών διαδικασιών (ONPE).

Ο υποψήφιος της παράταξης Ahora Nación εξασφάλισε την περασμένη Κυριακή 229 ψήφους, έναντι 204 του υποψηφίου της άκρας δεξιάς Γκασπάρ Οσόριο, επί συνόλου 663 ψηφισάντων, σύμφωνα με την ONPE.

Ο επιχειρηματίας του τομέα των μεταφορών, 45 ετών, θα αναλάβει επίσημα την 1η Ιανουαρίου δήμαρχος στο Κεροπάλκα, στην περιφέρεια Ουάνουκο των Άνδεων, στο βορειοανατολικό Περού.

Μικρά ονόματα όπως Χίτλερ, Λένιν, Στάλιν, ή Μάο δεν είναι σπάνιο να απαντώνται στη νότια Αμερική, ιδίως σε απομακρυσμένες επαρχίες, όπου ορισμένοι γονείς παραπέμπουν σε ιστορικές προσωπικότητες όταν βαφτίζουν τα παιδιά τους, ενίοτε χωρίς να ξέρουν πολλά γι’ αυτές, ή την ιδεολογία που πρέσβευαν.

Το 2001, κεντρώος γιατρός, ο Χίτλερ Σααβέντρα Καστερνόκε, είχε εκλεγεί στο περουβιανό κοινοβούλιο. Το 2018, ο Χίτλερ Άλμπα Σάντσες είχε εκλεγεί δήμαρχος στη Γιουγκάρ, επίσης στις Άνδεις, έπειτα από προεκλογική εκστρατεία στην οποία πρόβαλε στους ψηφοφόρους τον εαυτό του με το ευφυολόγημα «ο ευγενικός Χίτλερ».

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