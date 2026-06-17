Καρποί «drone» από δέντρο Hollong στην Ασία: «Θαύμα της φύσης»

Ένα εντυπωσιακό δέντρο στην Ασία απελευθερώνει τους καρπούς του στον αέρα, οι οποίοι πέφτουν στο έδαφος περιστρεφόμενοι σαν μικρά ελικόπτερα.

Το δέντρο Hollong, ιθαγενές στα δάση της Νοτιοανατολικής Ασίας, παράγει μεγάλους, φτερωτούς καρπούς που, αντί να πέφτουν κατευθείαν στο έδαφος, περιστρέφονται σαν έλικες ελικοπτέρου.

Το επιστημονικό του όνομα είναι Dipterocarpus retusus. Πρόκειται για ένα μεγάλο και στιβαρό δέντρο που φτάνει σε ύψος τα 60 μέτρα. Είναι σεβαστό από τις αυτόχθονες κοινότητες της Νοτιοανατολικής Ασίας και συνδέεται με μύθους, θρύλους και τελετουργίες σε διάφορους πολιτισμούς.

Στη βιομηχανία εκτιμάται ιδιαίτερα για την υψηλής ποιότητας ξυλεία του, η οποία χρησιμοποιείται κυρίως στις κατασκευές, την επιπλοποιία και τη ναυπηγική. Λίγοι άνθρωποι, όμως, εκτός του φυσικού του περιβάλλοντος γνωρίζουν τη μοναδική τεχνική διασποράς των σπόρων του.

Καρποί-φυσικά «drones»

Αν σταθεί κανείς κάτω από ένα δέντρο Hollong το καλοκαίρι και κοιτάξει προς τον ουρανό, είναι πιθανό να δει δεκάδες μικροσκοπικά drones να επιπλέουν αργά προς το έδαφος. Πρόκειται στην πραγματικότητα για τους φτερωτούς καρπούς του δέντρου, και ο σχεδιασμός τους θεωρείται ένας από τους πιο συναρπαστικούς μηχανισμούς επιβίωσης της φύσης, τελειοποιημένος εδώ και εκατομμύρια χρόνια.

Οι μεγάλοι καρποί με τα δύο φτερά περιστρέφονται στον αέρα σαν μίνι ελικόπτερα όταν πέφτουν από τα κλαδιά. Αυτό αυξάνει τις πιθανότητες να ταξιδέψουν μακρύτερα από το δέντρο και να προσγειωθούν σε γόνιμο έδαφος, όπου οι σπόροι μπορούν να αναπτυχθούν χωρίς εμπόδια.

Κατά την περίοδο της ξηρασίας, δεκάδες από αυτά τα φυσικά drones που στροβιλίζονται απαλά προς το έδαφος από ύψος δεκάδων μέτρων δημιουργούν ένα μαγευτικό θέαμα. Ένα σύντομο βίντεο από αυτό το φαινόμενο έγινε πρόσφατα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τραβώντας την προσοχή στον συναρπαστικό μηχανισμό επιβίωσης του δέντρου.

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