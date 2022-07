ΗΠΑ: Σπάνιο φαινόμενο στη Νότια Ντακότα: Οι ουρανοί έγιναν πράσινοι λόγω σφοδρής ανεμοθύελλας [βίντεο & εικόνες]

Οι ουρανοί της Νότιας Ντακότα, στις ΗΠΑ, έγιναν πράσινοι, λόγω ενός σπάνιου φαινομένου.

Αποσβολωμένοι οι κάτοικοι παρατηρούσαν τον ουρανό, ο οποίος πήρε αυτό το πράσινο χρώμα λόγω ενός φαινομένου που δεν είναι απόλυτα κατανοητό στους μετεωρολόγους. Η πιθανότερη εκδοχή είναι ότι αυτό μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια ανεμοθύελλας μακράς διαρκείας, με παράλληλες καταιγίδες και υψηλό ηλεκτρικό φορτίο, καθώς και νερό, στα σύννεφα.

Όταν τα σύννεφα έχουν πολύ νερό, τότε από μέσα τους περνάει μόνο το μπλε χρώμα - όταν αυτό «ανακατεύεται» με το κόκκινο και το κίτρινο του ήλιου, τότε μπορεί να προκύψει το πράσινο.

Το φαινόμενο προκάλεσε ένα σκηνικό το οποίο σε πολλούς θύμισε θρίλερ, ή εσχατολογικές ταινίες, ενώ οι άνεμοι «χτυπούσαν» τη Νότια Ντακότα με 160 χιλιόμετρα την ώρα.

30.000 νοικοκυριά έμειναν για αρκετές ώρες χωρίς ρεύμα, δίνοντας μια ακόμα πιο τρομακτική διάσταση στο φαινόμενο...

Δείτε εικόνες:

Sioux Falls, strong winds, hail and stupid people out trying to get home before it hit. Me, I am one of those stupid people but made it home. pic.twitter.com/pGM38Gg77T

— Mhor Rioghain (@morrighansaoirs) July 5, 2022