ΗΠΑ: Μπέιμπι σίτερ έβαλε τετράχρονο σε στεγνωτήριο ρούχων και το έβαλε σε λειτουργία

Σοκ προκαλεί μια πρωτοφανής υπόθεση κακοποίησης ανηλίκου στη Φλόριντα των ΗΠΑ. Μια 35χρονη μπέιμπι σίτερ κατηγορείται ότι έβαλε ένα τετράχρονο αγόρι μέσα σε στεγνωτήριο ρούχων και στη συνέχεια έθεσε το μηχάνημα σε λειτουργία.

Η 35χρονη Amber Chapman, όπως αναφέρει η New Yokr Post, συνελήφθη το περασμένο Σαββατοκύριακο, αφού το τετράχρονο αγοράκι που φύλαγε είπε στις Αρχές ότι η «δεσποινίς Chapman» τον έβαλε μέσα στο στεγνωτήριο μαζί με μερικές πετσέτες και ότι άρχισε να γυρίζει «γύρω γύρω». Ιατρική έκθεση για τη συγκεκριμένη υπόθεση ανέφερε ότι οι γιατροί διαπίστωσαν πως οι τραυματισμοί επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς του αγοριού.

Το τετράχρονο αγοράκι μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο τον Φεβρουάριο με μελανιές σε μάτια, ώμους και πλάτη. Ο μικρός – σύμφωνα με την New Yokr Post – είπε στο γραφείο του σερίφη της κομητείας Λέικ πως η 35χρονη μπέιμπι σίτερ άνοιξε την πόρτα κάποια στιγμή του κύκλου και στη συνέχεια την έκλεισε και πάλι για να συνεχίσει να γυρίζει.

Μετά τη συγκέντρωση επαρκών στοιχείων,το περασμένο Σαββατοκύριακο οι αστυνομικοί συνέλαβαν την Amber Chapman. Λίγο αργότερα αφέθηκε ελεύθερη με εγγύηση 15.000 δολαρίων.

