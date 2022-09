ΗΠΑ: Κομφούζιο και 3 τραυματίες από 150.000 ντομάτες που έπεσαν στον δρόμο

Ατύχημα με ένα φορτηγό που μετέφερε τόνους ντομάτες προκάλεσε σοβαρά κυκλοφορικά προβλήματα στη Καλιφόρνια, στον Διαπολιτειακό Αυτοκινητόδρομο 80.

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά ενώ ένας νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με σπασμένο πόδι, ανακοίνωσε η περιπολία αυτοκινητοδρόμων της Καλιφόρνια. Κατά τη διάρκεια της εποχής της ντομάτας, οι οδηγοί φορτηγών χρησιμοποιούν τον κύριο αυτοκινητόδρομο για τις μεταφορές σε όλη την πολιτεία.

