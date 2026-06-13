Η Κίνα χτίζει ολόκληρη πόλη στην Αργεντινή για 5.000 κατοίκους -Επένδυση-μαμούθ 18 δισ. δολαρίων

Μια ολόκληρη προκατασκευασμένη πόλη για χιλιάδες κατοίκους ετοιμάζεται να κατασκευάσει κινεζική εταιρεία στην Αργεντινή, στο πλαίσιο ενός από τα μεγαλύτερα έργα εξόρυξης χαλκού στη Νότια Αμερική.

Το φιλόδοξο σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία ενός σύγχρονου οικιστικού συγκροτήματος που θα φιλοξενεί έως και 5.000 εργαζόμενους σε ορεινή περιοχή της επαρχίας Σαν Χουάν.

Το έργο συνδέεται με την ανάπτυξη του μεταλλευτικού συμπλέγματος «Vicuña», το οποίο θεωρείται στρατηγικής σημασίας για την παγκόσμια αγορά χαλκού, χρυσού και αργύρου. Οι εταιρείες Lundin Mining και BHP σχεδιάζουν τη δημιουργία ενός τεράστιου καταυλισμού με κατοικίες, γραφεία και εγκαταστάσεις υποστήριξης, οι οποίες θα φτάσουν έτοιμες από την Κίνα.

Μια πόλη από κοντέινερ στην καρδιά των Άνδεων

Στην πρώτη φάση του έργου θα τοποθετηθούν 2.500 διπλά κρεβάτια στο συγκρότημα «Batidero», ενώ θα δημιουργηθούν εστιατόρια, χώροι εργασίας και υποδομές φιλοξενίας προσωπικού. Η νέα πόλη θα μπορεί να εξυπηρετεί καθημερινά από 3.500 έως 5.000 εργαζόμενους, με δυνατότητα επέκτασης καθώς το έργο αναπτύσσεται.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των εταιρειών, στην πλήρη ανάπτυξη του μεταλλείου θα απαιτηθούν περισσότεροι από 12.000 εργαζόμενοι, γεγονός που ενδέχεται να αυξήσει τις διαθέσιμες θέσεις διαμονής σε περίπου 6.000.

Επένδυση 18 δισ. δολαρίων για χαλκό, χρυσό και ασήμι

Το συνολικό επενδυτικό σχέδιο αγγίζει τα 18 δισεκατομμύρια δολάρια και προβλέπει εξόρυξη περίπου 400.000 τόνων μεταλλεύματος ετησίως για διάστημα 25 ετών. Για την κατασκευή του οικιστικού συγκροτήματος επιλέχθηκε η κινεζική Beijing Chengdong, η οποία ανέλαβε το έργο με προσφορά ύψους 52 εκατομμυρίων δολαρίων.

Όλα τα προκατασκευασμένα τμήματα θα κατασκευαστούν στην Κίνα και στη συνέχεια θα μεταφερθούν στην Αργεντινή για συναρμολόγηση επί τόπου. Οι κατοικίες βασίζονται σε ατσάλινο σκελετό, μπορούν να φτάσουν έως τρεις ορόφους και σχεδιάζονται ώστε να μετακινούνται εύκολα όταν απαιτείται.

Γιατί επιλέχθηκε η Κίνα

Η κατασκευή των μονάδων στην Κίνα κοστίζει περίπου 500 δολάρια ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ η μεταφορά τους προσθέτει ακόμη 200 δολάρια ανά τετραγωνικό. Αντίθετα, η αντίστοιχη κατασκευή στην Αργεντινή θα κόστιζε περίπου 1.300 δολάρια ανά τετραγωνικό μέτρο.

Η επιλογή αυτή μειώνει σημαντικά το κόστος και τον χρόνο υλοποίησης, ωστόσο προκαλεί αντιδράσεις, καθώς περιορίζει αισθητά τις θέσεις εργασίας που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν στην τοπική οικονομία. Ενώ η εγχώρια κατασκευή θα απαιτούσε περίπου 500 εργαζόμενους, η συναρμολόγηση των κινεζικών μονάδων θα χρειαστεί μόλις 50 άτομα για εργασίες logistics και εγκατάστασης.

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