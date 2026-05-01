Food blogger δημιούργησε διάφανο τηγανητό κοτόπουλο - Μοιάζει με γυαλί! (βίντεο)

Κινέζος δημιουργός περιεχομένου, γνωστός για τις αντισυμβατικές μαγειρικές του δημιουργίες, προκάλεσε αίσθηση στο διαδίκτυο παρουσιάζοντας διάφανα κομμάτια τηγανητού κοτόπουλου που δίνουν την εντύπωση ότι είναι φτιαγμένα από γυαλί.

Ο ανατρεπτικός food blogger Cai Nan φημίζεται για την παρασκευή παράξενων και απόκοσμων πιάτων, χρησιμοποιώντας μια σειρά από περίπλοκες μεθόδους που βασίζονται στη μοριακή γαστρονομία.

Το πιο εντυπωσιακό του επίτευγμα μέχρι σήμερα είναι αυτό το ημιδιαφανές τηγανητό κοτόπουλο, δημιούργημα που θυμίζει περισσότερο έργο τέχνης παρά συμβατικό γεύμα.

Η ιδέα και μόνο να γίνει το κοτόπουλο διάφανο ακούγεται αδιανόητη, όμως η οπτική επιβεβαίωση του αποτελέσματος ενθουσίασε το κοινό. Το βίντεο που δημοσίευσε ο δημιουργός με τίτλο «Θέλω να κάνω το τηγανητό κοτόπουλο διάφανο, αλλά το αποτέλεσμα είναι περίεργο» συγκέντρωσε γρήγορα σχεδόν ένα εκατομμύριο προβολές, παρουσιάζοντας κάτι εντελώς πρωτόγνωρο.

Η περίπλοκη διαδικασία παρασκευής: Η τεχνική της σφαιροποίησης

Το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να μοιάζει μαγικό, ωστόσο ο Cai Nan εξήγησε με κάθε λεπτομέρεια τη διαδικασία που ακολούθησε. Στο viral βίντεό του αναφέρει ότι ουσιαστικά ανακατασκεύασε το κοτόπουλο κομμάτι-κομμάτι, ξεκινώντας από τη δομή των οστών. Χρησιμοποίησε ένα μείγμα από μεδούλι, κολλαγόνο και κρύο τζελ, το οποίο τοποθέτησε σε ειδικά καλούπια με το σχήμα των οστών του κοτόπουλου μέχρι να σταθεροποιηθεί.

Για το κρέας, ο Κινέζος blogger χρησιμοποίησε αρχικά μια συσκευή για να μετατρέψει τη σάρκα του κοτόπουλου σε υγρή μορφή. Στη συνέχεια, επανέφερε τη δομή των μυϊκών ινών εφαρμόζοντας την τεχνική της σφαιροποίησης, μια μέθοδο πολύ διαδεδομένη στη μοριακή κουζίνα.

Τέλος, τοποθέτησε το διάφανο κρέας και τα οστά σε ένα κοινό καλούπι ώστε να ενωθούν, ενώ κατάφερε να αναπαράγει ακόμα και την τραγανή εξωτερική κρούστα που χαρακτηρίζει το κλασικό τηγανητό κοτόπουλο.

