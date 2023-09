Φεστιβάλ... τεμπελιάς στο Μαυροβούνιο: Έμειναν ξαπλωμένοι για περισσότερες από 800 ώρες

Περισσότερες από 800 ώρες παραμένουν ξαπλωμένοι στο φεστιβάλ... τεμπελιάς, που διεξάγεται κάθε χρόνο στο χωριό Μπρέζνα στο Μαυροβούνιο.

Μένοντας για περίπου ένα μήνα ξαπλωμένοι, οι διαγωνιζόμενοι δίνουν «μάχη» για να κερδίσουν 1000 ευρώ, όπως μεταδίδει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων.

«Είμαι εδώ 800 ώρες, θα σηκωθώ όταν βαρεθώ και δεν ξέρω πότε θα γίνει αυτό» δήλωσε η Λιντίτζα Μάρκοβιτς, μια 23χρονη αισθητικός.

🛌 Welcome to the festival of laziness, organised in a small village in Montenegro.

The four finalists have been lying down for more than 800 hours, around a month. pic.twitter.com/XTQRnrCAzA

— NoComment (@nocomment) September 21, 2023