Έρευνα: Οι άνθρωποι φιλήθηκαν για πρώτη φορά πριν… 4.500 χρόνια

Το παλαιότερο αρχείο της ανθρωπότητας για το φιλί χρονολογείται πριν από περίπου 4.500 χρόνια στην αρχαία Μέση Ανατολή, 1.000 χρόνια νωρίτερα από ό,τι πιστεύαμε προηγουμένως, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Οι επιστήμονες έχουν στα χέρια τους στοιχεία που υποδηλώνουν ότι το φιλί ήταν μια συνηθισμένη πρακτική σε μερικές από τις πρώτες κοινωνίες της Μεσοποταμίας και τεκμηριώθηκαν σε αρχαία κείμενα από το 2500 π.Χ., τα οποία έχουν σε μεγάλο βαθμό παραβλεφθεί.

— New Scientist (@newscientist) May 18, 2023

Humans were kissing at least 4500 years ago, reveal ancient texts https://t.co/KXHRb2ML9T

Σε ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Science, οι ερευνητές αναφέρουν επίσης στοιχεία ότι το φιλί μπορεί να συνέβαλε στην εξάπλωση ασθενειών που μεταδίδονται από το στόμα, όπως ο επιχείλιος έρπης.

Αν και η έρευνα προτείνει ότι το φιλικό ή οικογενειακό φιλί ήταν μια κοινή συμπεριφορά μεταξύ των ανθρώπων διαχρονικά και γεωγραφικά, το ρομαντικό-σεξουαλικό φιλί δεν θεωρήθηκε ότι είναι πολιτιστικά καθολικό.

Μελέτες έχουν δείξει ότι πολλά ζώα φιλιούνται με ρομαντικό-σεξουαλικό σκοπό και οι χιμπατζήδες επιδίδονται σε πλατωνικά φιλιά για να διαχειριστούν τις κοινωνικές τους σχέσεις.

Οι χιμπατζήδες, ως οι πλησιέστεροι εν ζωή συγγενείς στο είδος μας, δείχνουν πολλά από την συμπεριφορά τους που έχουν σχέση με εμάς.

Οι επιστήμονες είπαν ότι αυτές οι πρακτικές των χιμπατζήδων υπονοούν την αρχαία παρουσία και την εξέλιξη της συμπεριφοράς στους ανθρώπους.

First records of human kissing may date back 1,000 years earlier than estimated https://t.co/0iASUVYcoH

— The Guardian (@guardian) May 18, 2023