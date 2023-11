Εντυπωσιακό μπλε διαμάντι πουλήθηκε 41 εκατ. ευρώ σε δημοπρασία του οίκου Christie’s

Ένα εντυπωσιακό μπλε διαμάντι πουλήθηκε σήμερα στην τιμή των 41 εκατομμυρίων ευρώ σε δημοπρασία του οίκου Christie's στη Γενεύη της Ελβετίας. Το «Bleu Royal» είναι το μεγαλύτερο, αψεγάδιαστο, μπλε διαμάντι που έχει δημοπρατηθεί μέχρι σήμερα. Οι εκτιμητές προέβλεπαν πως η τιμή πώλησης θα ξεπερνούσε τα 45 εκατ. δολάρια και εκπρόσωπος του οίκου Christie's σχολίασε πως «είναι ένα τεράστιο χρηματικό ποσό, δεδομένων των όσων συμβαίνουν στον κόσμο σήμερα».

