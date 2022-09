Ελάφια εντοπίστηκαν να κολυμπούν στον Ατλαντικό Ωκεανό (βίντεο)

Αντιμέτωποι με ένα απίστευτο θέαμα ήρθαν δύο ψαράδες από τη Μασσαχουσέτη, όταν ξαφνικά εντόπισαν στην ανοιχτή θάλασσα, στον ατλαντικό Ωκεανό, δύο ελάφια να κολυμπούν.

Τα δύο ζωάκια εντοπίστηκαν σε απόσταση ενός μιλίου από το Nantucket Island. Κανείς δεν γνωρίζει το πώς και το γιατί βρέθηκαν εκεί.

Οι ψαράδες κατέγραψαν με την κάμερά τους τις απίστευτες αυτές στιγμές:

Island fishermen spotted a somewhat unusual sight off Sankaty on Monday: a pair of antlers poking out of the water. Two bucks were swimming together in open water about a mile off the east end of #Nantucket. pic.twitter.com/hdOp8ekUR8

— Nantucket Current (@ACKCurrent) September 16, 2022