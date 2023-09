Αμερική: Είπε ψέματα πως έχει καρκίνο για να μαζέψει λεφτά για τουρνουά πόκερ

Μέχρι που μπορεί να φτάσει ένας παίκτης πόκερ για να συνεχίσει να τζογάρει;

Ο παίκτης πόκερ Ρομπ Μέρσερ από την Καλιφόρνια, κέρδισε με ψέματα χιλιάδες δολάρια, ισχυριζόμενος ψευδώς ότι είχε καρκίνο σε τελικό στάδιο. Ήλπιζε πως θα λάμβανε αρκετές δωρεές για να συμμετάσχει στο τουρνουά World Series of Poker αυτό το καλοκαίρι.

