«Υγειονομική βόμβα» καταγγέλλουν κάτοικοι στον Τσούτσουρα για την εκβάθυνση του λιμανιού

Η Πρωτοβουλία Πολιτών και Παραθεριστών Τσούτσουρα καταγγέλλει ότι κατά τις εργασίες εκβάθυνσης του αλιευτικού καταφυγίου η λάσπη και τα ιζήματα απορρίπτονται στην παραλία κολύμβησης, κάνοντας λόγο για σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

Οι κάτοικοι διευκρινίζουν ότι δεν αντιτίθενται στην εκβάθυνση του λιμανιού, αλλά στον τρόπο διαχείρισης των υλικών, υποστηρίζοντας πως δεν τηρούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Παράλληλα, ζητούν από τις αρμόδιες αρχές να διενεργήσουν άμεσα ελέγχους, να απαντήσουν αν έχουν γίνει οι απαιτούμενες αναλύσεις και περιβαλλοντικές εγκρίσεις και να διακόψουν την πρακτική της απόθεσης των ιζημάτων στην παραλία.

Ακολουθεί η επιστολή

Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να θέσουμε προ των ευθυνών τους τις αρμόδιες αρχές και να ενημερώσουμε την κοινή γνώμη για μια απαράδεκτη, παράνομη και άκρως επικίνδυνη πρακτική που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο στο αλιευτικό καταφύγιο και την παραλία Τσούτσουρου του Δήμου Μίνωα Πεδιάδας.

Θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε εκ των προτέρων ότι κανείς δεν αντιτίθεται στην αναγκαία εκβάθηση του λιμανιού. Είναι απόλυτα κατανοητό ότι το αλιευτικό καταφύγιο πρέπει να παραμένει λειτουργικό και ασφαλές για τους αλιείς και τα σκάφη της περιοχής. Η ένστασή μας αφορά αποκλειστικά τη μέθοδο και το πού καταλήγουν αυτά που βγαίνουν από τον βυθό. Λόγω κακού σχεδιασμού του αλιευτικού καταφυγίου, η είσοδός του φράζει κάθε χρόνο από άμμο. Αντί, όμως, να επιλέγεται μια ορθολογική διαχείριση με πρόβλεψη για την ασφαλή αποθήκευση, επεξεργασία ή απομάκρυνση των ιζημάτων με φορτηγά (όπως ορίζει ο νόμος μετά από φυσικοχημικό έλεγχο), επιλέγεται η πιο πρόχειρη και οικονομική λύση εις βάρος της υγείας των πολιτών: Ένα μηχάνημα εισέρχεται στο λιμάνι, αναδεύει τον πυθμένα και, μέσω ενός σωλήνα, ξερνάει τόνους μαύρης, δύσοσμης λάσπης απευθείας πάνω στην αμμουδιά της διπλανής παραλίας κολύμβησης. Εκεί, δηλαδή, όπου καθημερινά κολυμπούν εκατοντάδες ανυποψίαστοι επισκέπτες, τουρίστες και μικρά παιδιά.

Γιατί πρόκειται για «Υγειονομική Βόμβα»:

Μικροβιακή μόλυνση: Τα ιζήματα εντός των κλειστών λιμένων λειτουργούν ως αποθήκες παθογόνων μικροοργανισμών (κολοβακτηρίδια, εντερόκοκκοι από αστικά απόβλητα ή σκάφη). Η επαφή των λουόμενων με αυτή τη λάσπη εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για δερματικές λοιμώξεις, ωτίτιδες και γαστρεντερίτιδες.

Χημική επιβάρυνση: Ο πυθμένας του λιμανιού είναι κορεσμένος από καύσιμα, ορυκτέλαια και βαρέα μέταλλα (από τις υφαλοχρωματικές βαφές των σκαφών). Όλα αυτά τα τοξικά κατάλοιπα απλώνονται εκεί που ο κόσμος κάνει ηλιοθεραπεία και τα παιδιά παίζουν με την άμμο. Αφόρητη δυσοσμία (Υδρόθειο): Η έντονη μυρωδιά «κλούβιου αυγού» που αναδύεται κατά τις εργασίες είναι τοξικό υδρόθειο, προϊόν της αναερόβιας αποσύνθεσης οργανικής ύλης που ήταν θαμμένη στο λιμάνι και τώρα απλώνεται στην ακτή.

Η λάσπη αυτή που στρώνεται για να «μεγαλώσει» τεχνητά η παραλία μπροστά από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος— παίζοντας κορώνα-γράμματα την υγεία των πολιτών και το περιβάλλον. Οι ανυποψίαστοι τουρίστες που επιλέγουν τη Νότια Κρήτη για τις καθαρές θάλασσές της δεν έχουν ιδέα τι κρύβεται κάτω από την ξαπλώστρα τους.

Ερωτώνται ο Δήμος Μίνωα Πεδιάδας, το Λιμενικό Ταμείο, η Περιφέρεια Κρήτης και το Λιμεναρχείο:

Έχουν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητες μικροβιολογικές και τοξικολογικές αναλύσεις στα ιζήματα πριν αυτά αποτεθούν στην παραλία κολύμβησης;

Υπάρχει εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που να επιτρέπει τη συγκεκριμένη μέθοδο εκβάθυνσης και απόθεσης;

Γιατί δεν επιλέγεται η μεταφορά και αποθήκευση του υλικού σε κατάλληλο, εγκεκριμένο χώρο εκτός της ζώνης κολύμβησης, παρά προτιμάται η πιο φτηνή λύση με κόστος τη δημόσια υγεία;

Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη αν παρουσιαστούν κρούσματα λοιμώξεων σε λουόμενους;

Συνυποβάλλουμε φωτογραφικό υλικό / βίντεο από τις εργασίες, όπου φαίνεται ξεκάθαρα η ποιότητα του υλικού που διοχετεύεται στην ακτή.

Ζητάμε την άμεση παρέμβαση των Υγειονομικών και Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας για τη διενέργεια ελέγχων και τη διακοπή αυτής της απαράδεκτης πρακτικής.

Με εκτίμηση,

Πρωτοβουλία Πολιτών & Παραθεριστών Τσούτσουρου