Το Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης αλλάζει ωράριο από 1 Νοεμβρίου!

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Από την 1η Νοεμβρίου το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης αλλάζει ωράριο και σας περιμένει, πλήρως ανακαινισμένο και με όλους τους χώρους ανοιχτούς!

Λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00 - 15.00

Σαββατοκύριακα 10.00 - 18.00

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Περισσότερες πληροφορίες για τις εκθέσεις (παλιές και καινούριες), εδώ: https://www.nhmc.uoc.gr/exhibition/what-will-i-see/permanent-exhibition

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Μην παραλείψετε να συμμετέχετε στον Εγκέλαδο, τον προσομοιωτή σεισμού του μουσείου, έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο όπου ο επισκέπτης μπορεί να ζήσει σεισμούς από 5 έως 7,6 Richter, να εξοικειωθεί με το φαινόμενο του σεισμού, να λάβει πληροφορίες για την πληρέστερη κατανόησή του και να ενημερωθεί για τη σωστή αντιμετώπισή του.

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