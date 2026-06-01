Θάνατος 3χρονου Άγγελου: Σήμερα η απόφαση του Δικαστηρίου για το ζευγάρι

Στις 12 το μεσημέρι αναμένεται να ανακοινώσει το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου την απόφασή του για την πολύκροτη υπόθεση του θανάτου του 3χρονου Άγγελου, ολοκληρώνοντας μία από τις πιο συγκλονιστικές δίκες των τελευταίων ετών.

Είχε προηγηθεί η εισαγγελική πρόταση, με την εισαγγελέα της έδρας να εισηγείται την ενοχή τόσο της 27χρονης μητέρας όσο και του 44χρονου πρώην συντρόφου της για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς που προέβαλαν κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας.

Από την πλευρά του, ο 44χρονος αρνήθηκε ότι κακοποίησε ή τραυμάτισε ποτέ τον μικρό Άγγελο, υποστηρίζοντας πως είχε αναπτύξει στενή σχέση μαζί του και πως η καθημερινή τους επαφή ήταν ομαλή. Αντίθετα, απέδωσε στη μητέρα περιστατικά βίας σε βάρος του παιδιού, περιγράφοντάς την ως ιδιαίτερα ευέξαπτη και επιθετική.

Ο κατηγορούμενος υποστήριξε ακόμη ότι είχε προτρέψει τη μητέρα να μεταφέρει το παιδί σε γιατρό, χωρίς όμως να εισακουστεί, ενώ ισχυρίστηκε πως είχε δεχθεί απειλές ότι θα κατηγορηθεί για βιασμό σε περίπτωση που προχωρούσε σε καταγγελία.

Παράλληλα, επέμεινε ότι δεν προκάλεσε ποτέ τραυματισμούς στον 3χρονο και δήλωσε πως σοκαρίστηκε όταν είδε τις φωτογραφίες με τα σοβαρά τραύματά του.

Η σημερινή απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα κρίνει την ποινική ευθύνη των δύο κατηγορουμένων για την υπόθεση που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

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