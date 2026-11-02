Συνάντηση του Αλέξη Καλοκαιρινού με τον Γραμματέα της ΚΕ της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελλαρίδη

Με τον Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελλαρίδη συναντήθηκε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός το πρωί της Δευτέρας 2/11 στη Λότζια.

Την ατζέντα της συνάντησης απασχόλησαν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι στο σύγχρονο περιβάλλον, μεταξύ των οποίων η υφιστάμενη κατανομή των τοπικών πόρων η οποία δεν ευνοεί τους Ο.Τ.Α. καθώς και η έλλειψη κατάλληλης στελέχωσης των υπηρεσιών. Συζητήθηκαν ακόμα, η πίεση που ασκείται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τις μεταναστευτικές ροές, η τουριστική πολιτική του Δήμου Ηρακλείου καθώς και η μελλοντική αξιοποίηση της έκτασης του αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης».

Για το συγκεκριμένο ζήτημα, ο Αλέξης Καλοκαιρινός τόνισε ότι σύμφωνα και με την νομική έρευνα που έχει ολοκληρωθεί, ο Δήμος Ηρακλείου έχει εμπράγματο ιδιοκτησιακό δικαίωμα και συνεπώς αποβλέπει στην αξιοποίηση των εκτάσεων της ιδιοκτησίας του στην περιοχή του αεροδρομίου προς όφελος των Δημοτών και της τοπικής κοινωνίας.



Στην συνάντηση συμμετείχαν επίσης τα μέλη του Συντονιστικού Οργάνου της Νέας Αριστεράς Ηρακλείου Μάνος Τσαγκαράκης, Βασίλης Παπαδάκης, και Στέλλα Ψαρρά.

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