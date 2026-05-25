Σε τροχιά ανησυχητικής αύξησης η παραβατικότητα στην Κρήτη - Ανησυχητικά δεδομένα

Ανησυχητική έξαρση καταγράφουν τα περιστατικά ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας στην Κρήτη, με συχνές καταγγελίες κακοποίησης και σοβαρές υποθέσεις που απασχολούν τις Αρχές, με φόντο και την πρόσφατη κακοποίηση του 3χρονου παιδιού αλλά και η ένοπλη απειλή κατά 22χρονης στο Ηράκλειο.

Στην υπόθεση της τρίχρονης που εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένη στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, έρχεται να προστεθεί μία ακόμη τρομακτική παράμετρος, καθώς πέρα από το τραυματισμένο παιδί, οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες θανάτου δύο ακόμα βρεφών που είχε γεννήσει η μητέρα στο παρελθόν.

Ακόμα, οι γονείς απολογούνται σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα και του ανακριτή Χανίων αντιμετωπίζοντας τη βαριά δίωξη της απόπειρας ανθρωποκτονίας για τη σφοδρή κακοποίηση της 3χρονης κόρης τους.

Τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής ένα ακόμα σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας απασχόλησε την αστυνομία με θύμα μία 22χρονη. Η νεαρή κοπέλα κατήγγελλε ότι δέχθηκε απειλές από τον πρώην σύντροφό της, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι θα την πυροβολήσει με έξι σφαίρες και ότι θα πετάξει χειροβομβίδα μέσα στο σπίτι κάνοντας κακό και στους γονείς της. Οι απειλές ήταν επανειλημμένες. Όπως ανέφερε η 22χρονη, την καλούσε συνεχώς στο τηλέφωνο και απειλούσε τόσο την ίδια όσο και τους γονείς της.

Ο άνδρας συνελήφθη έξω από το σπίτι της 22χρονης, όπου - σύμφωνα με αστυνομικές πηγές - φώναζε και χτυπούσε την πόρτα ζητώντας να του ανοίξουν. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, βρέθηκε πάνω του ένα μαχαίρι, ενώ ακόμη ένα εντοπίστηκε μέσα στο αυτοκίνητό του. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία, απειλές και παραβάσεις της νομοθεσίας για όπλα.

Ένοπλο περιστατικό σημειώθηκε και το μεσημέρι της Κυριακής, σε κεντρικό σημείο στις Αρχάνες όταν δύο παρέες λογομάχησαν έντονα για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Δύο νεαροί αποχώρησαν από το σημείο με αυτοκίνητο, εκτοξεύοντας ύβρεις και απειλές. Λίγη ώρα αργότερα επέστρεψαν, και ένας 21χρονος άνοιξε πυρ στρέφοντας το όπλο στον αέρα.

Από τις τουλάχιστον τέσσερις σφαίρες που ερρίφθησαν, η μία εξοστρακίστηκε και χτύπησε σε μπαλκόνι διπλανού σπιτιού. Ο 23χρονος οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη, ενώ και ο 23χρονος συνοδηγός που φέρεται να πυροβόλησε, παραδόθηκε στις αρχές.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων επέβαλε σε έναν 47χρονο πατέρα ποινή φυλάκισης 15 μηνών με αναστολή, η οποία μπορεί να μετατραπεί σε χρηματική ποινή των 10 ευρώ ανά ημέρα. Ο ίδιος είχε συλληφθεί μετά από καταγγελία της συζύγου του για την κακοποίηση του 16χρονου γιου τους, ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού.

Τέλος ένα σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε και στις 21 Μαΐου όταν έξω από μπαρ στα Μάλια του Δήμου Χερσονήσου, μία ομάδα ατόμων ενεπλάκη σε συμπλοκή με 30χρονο Βρετανό τουρίστα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην επίθεση φέρεται να συμμετείχαν ένας 25χρονος Έλληνας και άτομα από την παρέα του, οι οποίοι για άγνωστη αιτία ήρθαν σε αντιπαράθεση με τον αλλοδαπό άνδρα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή. Ο 25χρονος συνελήφθη ενώ οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι αναζητούνται από τις αρχές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: