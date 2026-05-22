ΡΑΔΙΟ ΚΡΗΤΗ: Σβήσαμε 37 κεράκια! - Η πιο γλυκιά τούρτα για τη δυνατή φωνή της Κρήτης!

Το Ράδιο Κρήτη 101,5

συμπληρώνει σήμερα 37 χρόνια λειτουργίας. Από τις 22 Μαΐου 1989, αποτελεί την αντικειμενική φωνή του νησιού και παραμένει σταθερά στην κορυφή της ενημέρωσης και της ακροαματικότητας.

Κατά τον εορτασμό των γενεθλίων του σταθμού, πλήθος επώνυμων φορέων και εκπροσώπων της πολιτικής, της αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας της Κρήτης στέλνουν συγχαρητήρια μηνύματα.

Όλοι όσοι ευχήθηκαν στα 37α γενέθλια του Ράδιο Κρήτη εξήραν σταθερά τη συμβολή του σταθμού στην ανάδειξη των προβλημάτων του νησιού, τονίζοντας τον ρόλο του ως γέφυρα ενημέρωσης για τους απανταχού Κρήτες.

Έστειλαν ευχές υπογραμμίζοντας τη διαχρονική στήριξη του σταθμού στην τοπική αυτοδιοίκηση και την άμεση προβολή των θεμάτων της καθημερινότητας των πολιτών, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην αντικειμενικότητα, τον πλουραλισμό και το ελεύθερο βήμα που προσφέρει το Ράδιο Κρήτη εδώ και σχεδόν τέσσερις δεκαετίες.

Όλοι ευχήθηκαν να συνεχίσει ο σταθμός να αποτελεί «τη δυνατή φωνή» της κοινωνίας και της τοπικής οικονομίας.

Ευχές από πολιτικά πρόσωπα

Παύλος Μαρινάκης - κυβρνητικός εκπρόσωπος:

"Το Ράδιο Κρήτη αποτελεί παράδειγμα δημοσιογραφικού ήθους και δεοντολογίας. Σήμερα, 37 χρόνια μετά ακολουθεί τις αρχές που το έκαναν μνα ξεωρίσει από την π΄ρωτη στιγμή.

Νίκος Ανδρουλάκης - Πρόεδρος ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ:

Το Ράδιο Κρήτη αποτελεί την φωτεινή εξαίρεση από τα μέσα της 4ης εξουσίας που αδυνατούν ν σταθούν στο ύψος των περιστάσεων

Δημήτρης Κουτσούμπας - Γραμματέας ΚΕ του ΚΚΕ:

Ευχήθηκε καλή υγεία σε όλο το προσωπικό και εξήρε την έγκαιρη και υπεύθυνη ενημέρωση του Ράδιο Κρήτη, όπως και την προβολή της κρητικής μουσικής και των παραδόσεων.

Σταύρος Αρναουτάκης - Περιφερειάρχης Κρήτης

Συγχαρητήρια για την πορεία του μέσου και την πλουραλιστική ενημέρωση που παρέχει, όπως και ευχές για χρόνια πολλά.

Αλέξης Καλοκαιρινός - Δήμαρχος Ηρακλείου

Η πορεία που έχει διαγράψει το Ράδιο Κρήτη είναι εντυπωσιακή. Πρόκειται για το μέσο με την μεγάλη επίδραση και διάδραση με την τοπική κοινωνία.

Η κοπή της τούρτας

Η κοπή της τούρτας έγινε σε κλίμα χαράς και συγκίνησης, με το προσωπικό και τους παραγωγούς του σταθμού να σβήνουν τα κεράκια.

Image

(Στη φωτογραφία ο ιδιοκτήτης του σταθμού (με την σύζυγο, τις κόρες και τα εγγονάκια του) και το προσωπικό του ΡΑΔΙΟ-ΚΡΗΤΗ)

Οι ευχές όλων επικεντρώθηκαν στη συνέχιση της δυναμικής πορείας του σταθμού, που παραμένει στην κορυφή της ενημέρωσης στο νησί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: