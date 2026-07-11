ΣΑΒ.11 Ιου 2026 17:20
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Δεν σώθηκε το πόδι του 6χρονου - Ακρωτηριάστηκε ο μικρός από το τροχαίο

χειρουργείο
clock 23:10 | 11/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Δυσάρεστη εξέλιξη σημειώθηκε στην πορεία νοσηλείας του 6χρονου αγοριού που είχε τραυματιστεί σοβαρά στο πόδι σε τροχαίο ατύχημα στα Σχοινάρια Ρεθύμνου.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών και τα χειρουργεία στα οποία υποβλήθηκε το παιδί το τελευταίο διάστημα, δεν κατέστη δυνατό να διασωθεί το τραυματισμένο άκρο και οι γιατροί προχώρησαν σήμερα στον ακρωτηριασμό του ποδιού του.

Ο 6χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» στην Αθήνα, όπου είχε μεταφερθεί για την παροχή εξειδικευμένης φροντίδας από ειδική ιατρική ομάδα.

Το σοβαρό τροχαίο είχε σημειωθεί την 1η Ιουλίου  στην περιοχή των Σχοιναριών Ρεθύμνου, όταν το παιδί τραυματίστηκε βαριά στο πόδι, φέροντας ανοικτό κάταγμα.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση, όμως στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του σε εξειδικευμένο νοσοκομείο της Αθήνας.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο εξακολουθούν να διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: 703 συλλήψεις μέσα σε έναν μήνα - Στο στόχαστρο ναρκωτικά, όπλα και οργανωμένο έγκλημα

Ηράκλειο: Τον έπιασαν μόλις παρέλαβε το ασυνόδευτο δέμα από το ΚΤΕΛ

Ηράκλειο: Έρχονται πρόστιμα χιλιάδων ευρώ σε αυθαίρετα που πήραν ρεύμα πριν από δεκαετίες

Κρήτη: Φορολογικό «σαφάρι» της ΑΑΔΕ - Στο στόχαστρο επιχειρήσεις και καταλύματα

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Τροχαίο Ατύχημα Ακρωτηριασμός
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis