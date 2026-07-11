Κρήτη: Δεν σώθηκε το πόδι του 6χρονου - Ακρωτηριάστηκε ο μικρός από το τροχαίο

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Δυσάρεστη εξέλιξη σημειώθηκε στην πορεία νοσηλείας του 6χρονου αγοριού που είχε τραυματιστεί σοβαρά στο πόδι σε τροχαίο ατύχημα στα Σχοινάρια Ρεθύμνου.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών και τα χειρουργεία στα οποία υποβλήθηκε το παιδί το τελευταίο διάστημα, δεν κατέστη δυνατό να διασωθεί το τραυματισμένο άκρο και οι γιατροί προχώρησαν σήμερα στον ακρωτηριασμό του ποδιού του.

Ο 6χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» στην Αθήνα, όπου είχε μεταφερθεί για την παροχή εξειδικευμένης φροντίδας από ειδική ιατρική ομάδα.

Το σοβαρό τροχαίο είχε σημειωθεί την 1η Ιουλίου στην περιοχή των Σχοιναριών Ρεθύμνου, όταν το παιδί τραυματίστηκε βαριά στο πόδι, φέροντας ανοικτό κάταγμα.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση, όμως στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του σε εξειδικευμένο νοσοκομείο της Αθήνας.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο εξακολουθούν να διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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