ΤΡΙ.01 Σεπ 2026 08:19
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Ξυλοκόπησαν 14χρονο και τον έστειλαν στο νοσοκομείο με κάταγμα στη μύτη

ΑΝΗΛΙΚΟΙ
clock 08:54 | 01/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Στο νοσοκομείο τραυματισμένος μεταφέρθηκε ένας 14χρονος στο Ηράκλειο, μετά από επίθεση που δέχθηκε από παρέα πέντε, επίσης ανήλικων ατόμων,, χθες το απόγευμα, στην περιοχή της Θέρισου.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις έξι το απόγευμα, όταν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 14χρονος συναντήθηκε μαζί με την παρέα των πέντε ατόμων.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ένας από τους νεαρούς φέρεται να του επιτέθηκε και να τον χτύπησε, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του ekriti, δύο ακόμη άτομα από την παρέα φέρονται να βιντεοσκοπούσαν τον ξυλοδαρμό.

Ο 14χρονος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί κάταγμα στα ρινικά οστά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ξυλοδαρμός Ανήλικος Αστυνομία
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis