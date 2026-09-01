Ηράκλειο: Ξυλοκόπησαν 14χρονο και τον έστειλαν στο νοσοκομείο με κάταγμα στη μύτη

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Στο νοσοκομείο τραυματισμένος μεταφέρθηκε ένας 14χρονος στο Ηράκλειο, μετά από επίθεση που δέχθηκε από παρέα πέντε, επίσης ανήλικων ατόμων,, χθες το απόγευμα, στην περιοχή της Θέρισου.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις έξι το απόγευμα, όταν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 14χρονος συναντήθηκε μαζί με την παρέα των πέντε ατόμων.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ένας από τους νεαρούς φέρεται να του επιτέθηκε και να τον χτύπησε, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του ekriti, δύο ακόμη άτομα από την παρέα φέρονται να βιντεοσκοπούσαν τον ξυλοδαρμό.

Ο 14χρονος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί κάταγμα στα ρινικά οστά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: