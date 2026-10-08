Ηράκλειο: Στους δρόμους οι επαγγελματίες αλιείς – Παγκρήτιο συλλαλητήριο την Κυριακή

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Κραυγή αγωνίας και ανοιχτό προσκλητήριο προς όλα τα σωματεία, τους φορείς και τους συλλόγους του Νομού Ηρακλείου απευθύνει ο Σύλλογος Επαγγελματιών Αλιέων, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για το μέλλον του κλάδου.

Με φόντο τα συσσωρευμένα προβλήματα που απειλούν με ολοκληρωτικό αφανισμό την παράκτια αλιεία στην Κρήτη, οι ψαράδες της περιοχής περνούν στην αντεπίθεση, ξεκαθαρίζοντας ότι ο αγώνας για τη δουλειά και την επιβίωσή τους είναι υπόθεση ολόκληρης της τοπικής κοινωνίας.

Η κατακόρυφη άνοδος του κόστους παραγωγής, οι συνεχείς περιορισμοί και η έλλειψη ουσιαστικών μέτρων στήριξης έχουν φέρει τους επαγγελματίες του κλάδου σε απόγνωση.

Στο κοινό τους μέτωπο, οι αλιείς του Ηρακλείου καλούν σε γενική συστράτευση, τονίζοντας πως η αλληλεγγύη και η κοινή δράση είναι τα μόνα όπλα που έχουν απομείνει για να κρατηθούν ζωντανά τα καΐκια τους και να προστατευτεί ο πρωτογενής τομέας του τόπου.

Το κάλεσμα του Συλλόγου σε σωματεία, φορείς και συλλόγους

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Οι αλιείς απευθύνουμε κάλεσμα στα εργατικά σωματεία, στους αγροτικούς, κτηνοτροφικούς, μελισσοκομικούς συλλόγους, στους επαγγελματικούς φορείς, σε κάθε λαϊκό φορέα ανθρώπων του μόχθου να ενώσουμε τις δυνάμεις μας.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι κοινά.

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Το τεράστιο κόστος παραγωγής και η ακρίβεια έχει εκτοξευτεί. Πετρέλαιο, ενέργεια, εφόδια και όλα όσα χρειάζονται για να συνεχίσουμε τη δουλειά μας γίνονται ολοένα και ακριβότερα, ενώ οι τιμές που παίρνουμε για τα αλιεύματα μας δεν καλύπτουν ούτε το κόστος παραγωγής.

Την ίδια στιγμή τα λαϊκά νοικοκυριά πληρώνουν πανάκριβα τα φρέσκα ψάρια στις βιτρίνες και τις ταβέρνες, ενώ οι μεγάλες επιχειρήσεις της λιανικής και οι μεσάζοντες αυξάνουν τα κέρδη τους.

Ο πόλεμος χρησιμοποιείται ως βολικό πρόσχημα για την ακρίβεια, για τις αυξήσεις στην ενέργεια και σ τα καύσιμα και για τη μεταφορά ολοένα και περισσότερων βαρών στις πλάτες μας.

Οι αλιείς οδηγούνται πλέον στη χρεοκοπία. Η κυβέρνηση της ΝΔ ψήφισε πρόσφατα το νόμο 5336/2026 για το νέο αλιευτικό κώδικα και το σύστημα ελέγχου, σφίγγοντας τη θηλιά με τσουχτερά πρόστιμα και αμείλικτο κυνηγητό στους αλιείς, την ώρα που οργιάζει ανεξέλεγκτα η παράνομη δραστηριότητα των Τούρκων αλιέων στο Αιγαίο πέλαγος και των Ιταλών αλιέων στο Ιόνιο πέλαγος.

Δεν δεχόμαστε να αντιμετωπιζόμαστε σαν εγκληματίες φοροφυγάδες, επειδή αγωνιζόμαστε να επιβιώσουμε από τη δουλειά μας.

Η πολιτική αυτή οδηγεί πολλούς από μας να εγκαταλείψουμε τη δουλειά μας. Τα σκάφη παραμένουν δεμένα στα λιμάνια γιατί αδυνατούμε να ανταποκριθούμε στο κόστος.

Και αυτό δεν αφορά μόνο εμάς, αφορά όλο το λαό.

Αυτή η πολιτική απειλεί σοβαρά τη διατροφική επάρκεια του λαού. Όταν οι αλιείς αναγκάζονται να δέσουν τα καΐκια τους, οι κτηνοτρόφοι αδυνατούν να συντηρήσουν τα ζώα τους και οι αγρότες εγκαταλείπουν τη γη τους, τα φτηνά ποιοτικά τρόφιμα εξαφανίζονται από το τραπέζι της ελληνικής λαϊκής οικογένειας και μεγαλώνει η εξάρτηση από εισαγωγές και η κατανάλωση τροφίμων αβέβαιης ή μικρότερης διατροφικής ποιότητας.

Σας καλούμε όλους να στηρίξετε τον αγώνα μας και να δώσουμε κοινή αγωνιστική απάντηση στην πολιτική που τσακίζει το εισόδημα μας.

Καλούμε όλους τους φορείς και το λαό να σταθούν δίπλα μας.

Όλοι Κυριακή 11/10 10πμ στο παγκρήτιο συλλαλητήριο, στα γραφεία των αλιέων, στο ενετικό λιμάνι, πλατεία 18 Άγγλων.

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