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Ηράκλειο: Σκουπίδια, βρωμιά και εγκατάλειψη έξω από τη Βικελαία, στην καρδιά της πόλης (εικόνες)

βικελαία σκουπίδια
clock 13:24 | 17/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Αποκαρδιωτικές είναι οι εικόνες από την Βικελαία και πέριξ αυτής, στην καρδιά του Ηρακλείου, στο πιο πολυσύχναστο σημείο της πόλης, με χιλιάδες επισκέπτες κάθε μέρα.

Αναγνώστης του ekriti έστειλε τις φωτογραφίες που βλέπετε, με ξεχειλισμένους κάδους απορριμμάτων, σκουπίδια, φθορές στους τοίχους, σπασμένο και βρώμικο πλακόστρωτο, που καταμαρτυρούν πλήρη εγκατάλειψη του χώρου.

Δείτε εικόνες

βικελαία σκουπίδια
βικελαία σκουπίδια
βικελαία σκουπίδια
βικελαία σκουπίδια
βικελαία σκουπίδια
βικελαία σκουπίδια

"Μια μιζέρια αποπνέει όλη αυτή η κατάσταση", γράφει ο αναγνώστης και αναρωτιέται πόσο δύσκολο είναι να περνά κάθε πρωί μηχάνημα του δήμου για να πλένει έστω το πλακόστρωτο.

Αλλωστε μιλάμε για την πλατεία των Λιονταριών, τη βιτρίνα και ένα από τα πιο γνωστά τοπόσημα του Ηρακλείου...

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