ΕΛΜΕΠΑ: Στους κορυφαίους επιστήμονες του κόσμου ο καθηγητής Χρήστος Φλώρος

Ο Καθηγητής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου Χρήστος Φλώρος εξακολουθεί να κατατάσσεται στους κορυφαίους επιστήμονες του κόσμου στην ειδικότητα της Χρηματοοικονομικής (Stock Market), σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση του ScholarGPS (https://scholargps.com/).

Συγκεκριμένα, ο Καθηγητής Χρήστος Φλώρος βρίσκεται στη θέση 43 στον κόσμο και κατατάσσεται στο κορυφαίο 0,16% των ακαδημαϊκών και ερευνητών παγκοσμίως για το 2025, όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα. Το ScholarGPS, μετά από ανάλυση 30 εκατομμυρίων επιστημόνων, αναγνωρίζει τους κορυφαίους στον κόσμο σε διάφορους επιστημονικούς κλάδους και ειδικότητες, και τους κατατάσσει με κριτήρια ακαδημαϊκής και ερευνητικής αριστείας όπως είναι το ιστορικό δημοσιεύσεων, ο αντίκτυπος του έργου τους και η ποιότητα των ακαδημαϊκών τους συνεισφορών.

Επιπλέον, ο Καθηγητής Χρήστος Φλώρος βρίσκεται στη 1η θέση στην Ελλάδα στο τομέα της Χρηματοοικονομικής (Financial Economics) σύμφωνα με την διεθνή ερευνητική κατάταξη AD Scientific Index (adscientificindex.com) για το 2026, η οποία αναδεικνύει τον αντίκτυπο της έρευνας όπως φαίνεται από τους δείκτες h-index και i10-index. Επίσης, βρίσκεται στην 12η θέση στην Ευρώπη και στη θέση 43 στον κόσμο, στο παραπάνω αντικείμενο έρευνας σύμφωνα με το AD Scientific Index που αξιολογεί συνολικά 2,5 εκατομμύρια επιστήμονες από 221 χώρες. Τέλος, ο Καθηγητής Χρήστος Φλώρος κατατάσσεται στους 10 πρώτους ακαδημαϊκούς οικονομολόγους της Ελλάδας για το 2026, σύμφωνα με τη πρόσφατη κατάταξη του Research.com, η οποία βασίζεται σε βιβλιομετρικά δεδομένα από τις βάσεις OpenAlex και CrossRef. Η συγκεκριμένη κατάταξη αξιολογεί χιλιάδες επιστήμονες παγκοσμίως με βάση τον δείκτη D-index (Discipline H-index), ο οποίος εστιάζει αποκλειστικά στην επίδραση της έρευνας εντός του επιστημονικού πεδίου σύμφωνα με τις δημοσιεύσεις και τις ετεροαναφορές, ενώ παράλληλα διασφαλίζει ότι το κορυφαίο 1% των καλύτερων επιστημόνων παγκοσμίως βρίσκεται στη λίστα του Research.com.

Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν για άλλη μια φορά το υψηλής ποιότητας και αναγνώρισης ερευνητικό έργο του Καθηγητή Χρήστου Φλώρου στο πεδίο της χρηματοοικονομικής επιστήμης. O Δρ. Χρήστος Φλώρος είναι Καθηγητής Χρηματοοικονομικής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) στο Ηράκλειο και μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου. Είναι Διευθυντής του Ερευνητικού Εργαστηρίου στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση (LAFIM), και Διευθυντής των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τμήματος (ΔΠΜΣ στη Λογιστική και Ελεγκτική/ΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση).

Επίσης, είναι Διευθυντής του Ινστιτούτου Οικονομικής Ανάλυσης, Επιχειρηματικότητας και Τουρισμού του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας του ΕΛΜΕΠΑ, ενώ τη τρέχουσα περίοδο (2025-2026) συμμετέχει στο Προεδρείο της Διεθνούς Επιστημονικής Εταιρείας Χρηματοοικονομικής (Multinational Finance Society – MFS) ως Εκλεγμένος Πρόεδρος (President Elect). Τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα του Καθηγητή Χρήστου Φλώρου περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, θέματα χρηματοοικονομικής ανάλυσης αγορών και επιχειρήσεων και διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων. Η νέα σπουδαία διάκριση του Καθηγητή κ. Χρήστου Φλώρου είναι μια ακόμα απόδειξη του υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και έρευνας που παρέχει το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΕΛΜΕΠΑ.

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