50 Χρόνια Σύνδεσμος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης - Βραβεύτηκαν οι καλύτεροι υπάλληλοι

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Το Σάββατο 31.10.2026 στην ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ πραγματοποιήθηκε η ετήσια εκδήλωση του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης για την βράβευση των εργαζόμενων των Μελών του Συνδέσμου, που επέδειξαν σημαντική απόδοση και ζήλο.

Η φετινή εκδήλωση, διοργανώθηκε σε συνεργασία με την Ένωση Ξενοδόχων Ιεράπετρας & Νοτιοανατολικής Κρήτης, με την προσωπική φροντίδα και τη θερμή φιλοξενία του Προέδρου της, κ. Γεωργίου Τζαράκη και της οικογενείας του στο ξενοδοχείο κόσμημα της περιοχής OSTRIA BEACH & RESORT και είχε ιδιαίτερο συμβολισμό διότι η Ιεράπετρα, ήταν μια από τις τουριστικές περιοχές της χώρας που έχουν πληγεί περισσότερο από τις φυσικές καταστροφές των δύο τελευταίων ετών. Με την επιλογή αυτή, ο Σύνδεσμος θέλησε να εκφράσει έμπρακτα τη στήριξη και την αλληλεγγύη του προς την τοπική κοινωνία και τον τουριστικό κόσμο της περιοχής.

Στην καθιερωμένη Ομιλία του Προέδρου του Συνδέσμου κ Μιχάλη Βλατάκη είπε τα εξής

Καλησπέρα, φίλες και φίλοι!

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, σας καλωσορίζω στη σημερινή μας εκδήλωση βράβευσης των καλύτερων υπαλλήλων των Τουριστικών Γραφείων, μια εκδήλωση που έχουμε καθιερώσει εδώ και χρόνια, με στόχο να αναγνωρίζουμε και να επιβραβεύουμε την αριστεία, την εργατικότητα, το ήθος και την επαγγελματική συνέπεια.

Παραδοσιακά, η εκδήλωση αυτή πραγματοποιούνταν με δεξίωση και γλέντι στις «Αναδρομές», με φιλοξενούμενους μας περισσότερους από χίλιους ανθρώπους του Τουρισμού.

Image

Μετά την πανδημία, αποφασίσαμε να αξιοποιούμε τους πόρους που διαθέταμε για τη διοργάνωση εκείνων των εκδηλώσεων σε άλλες, ουσιαστικές ανάγκες του τόπου μας: σε σημαντικές τουριστικές υποδομές, τις οποίες η Πολιτεία συχνά παραμελεί, στην υποστήριξη συμπολιτών μας που χρειάζονται βοήθεια και σε δράσεις κοινωνικής προσφοράς, τις οποίες έχει τόσο μεγάλη ανάγκη η Κρήτη μας.

Παράλληλα, από πέρυσι αποφασίσαμε να αποκεντρώσουμε την εκδήλωσή μας, επιλέγοντας περιοχές της Κρήτης που χρειάζονται ιδιαίτερη τουριστική στήριξη.

Η φετινή επιλογή της Ιεράπετρας δεν είναι τυχαία.

Η ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας έχει δοκιμαστεί σκληρά τα τελευταία δύο χρόνια από καταστροφικές πυρκαγιές και πλημμύρες, που προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στις ήδη ανεπαρκείς υποδομές και κατέστρεψαν τουριστικές επιχειρήσεις. Θέλαμε, λοιπόν, με τη σημερινή μας παρουσία, να στρέψουμε όσο μπορούμε τα φώτα της δημοσιότητας στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο τόπος και να αναδείξουμε την ανάγκη ουσιαστικής στήριξής του, διότι ο Τουρισμός οφείλει να βρίσκεται δίπλα στις τοπικές κοινωνίες, ιδιαίτερα όταν αυτές δοκιμάζονται.

Ο ρόλος και η προσφορά του Συνδέσμου μας

Ο Σύνδεσμός μας αποτελεί έναν από τους πλέον δυναμικούς εκπροσώπους του Τουρισμού της Κρήτης και συγκαταλέγεται στους σημαντικούς τουριστικούς φορείς της χώρας.

Image

Ο φορέας μας είναι ΠΑΝΤΟΥ!

Το αποδεικνύει καθημερινά, με την παρουσία, τις παρεμβάσεις και τις δράσεις του. Αποδεικνύει ότι ο Τουρισμός δεν είναι αποκομμένος από την κοινωνία, αλλά βρίσκεται δίπλα της, στηρίζοντας φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες, οικογένειες και ιδρύματα που έχουν ανάγκη.

Συμμετέχει σε αμέτρητες συσκέψεις, συναντήσεις και συνέδρια που αφορούν τον κλάδο μας. Συνδράμει οικονομικά στην ενίσχυση του αεροδρομίου, υπηρεσιών και Δήμων, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών μας.

Παράλληλα, συμμετέχει, χορηγεί και διοργανώνει επισκέψεις εκπροσώπων των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προβολή και την προώθηση της Κρήτης.

Και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τον Τουρισμό της Κρήτης με ΟΛΕΣ μας τις δυνάμεις!

Γιατί για εμάς ο Τουρισμός δεν είναι απλώς μια επαγγελματική δραστηριότητα. Είναι ευθύνη απέναντι στον τόπο μας, στους εργαζομένους μας, στις οικογένειές τους και στις επόμενες γενιές.

Όμως μια ακόμη δύσκολη χρονιά μόλις τέλειωσε που έφερε αποτελέσματα

Image

Ο πόλεμος στην καρδιά της Ευρώπης συνεχίζεται. Η νέα κρίση στη Μέση Ανατολή, που ξεκίνησε τον Μάρτιο, ενέτεινε την ανασφάλεια και τις γεωπολιτικές αβεβαιότητες. Οι εξαντλητικές αυξήσεις στο ενεργειακό κόστος, ο πληθωρισμός, η κλιματική αλλαγή και τα υψηλά επιτόκια δημιουργούν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον για όλους μας.

Κι όμως, ούτε εμείς ούτε εσείς λυγίσαμε.

Σε μια περίοδο κατά την οποία όλοι είχαν στραμμένα με αγωνία τα βλέμματά τους στον Τουρισμό, αναρωτώμενοι αν θα αντέξει και πώς θα εξελιχθεί η χρονιά, εμείς σταθήκαμε στο ύψος των περιστάσεων και εκπληρώσαμε, για ακόμη μία φορά, το καθήκον μας απέναντι στην πατρίδα και την κοινωνία.

Πετύχαμε αύξηση στις αφίξεις. Ευχόμαστε να έχουμε πετύχει αύξηση και στους τζίρους και στα κέρδη μας. Αυτό, όμως, θα το γνωρίζουμε όταν κάνουμε το τελικό ταμείο, όταν εισπράξουμε όσα μας οφείλονται και αποτυπώσουμε την πραγματική εικόνα της χρονιάς.

Όπως λέω πάντα: άλλο οι αφίξεις και άλλο το ταμείο!

Και το ταμείο είναι εκείνο που τελικά κρίνει αν μια χρονιά ήταν πραγματικά επιτυχημένη για τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους τους.

Image

(Ο Μιχάλης Βλατάκης)

Υπάρχει, όμως, ένα ζήτημα που αποτελεί για μένα προσωπική αγωνία.

Μεγαλώνω, και σίγουρα κάποιοι από εσάς θα έχετε βαρεθεί να με βλέπετε και να με ακούτε. Θα ήθελα, λοιπόν, πριν αποχωρήσω από αυτή την προσπάθεια, να έχω συμβάλει ουσιαστικά στην υλοποίηση ορισμένων στόχων που θα εξασφαλίσουν ένα καλύτερο μέλλον για τον ευλογημένο προορισμό που λέγεται Κρήτη.

Και θα ήθελα να δω περισσότερους από εσάς να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, να συμμετέχουν ενεργά και να συνεχίζουν αυτή την προσπάθεια μαζί με όσους από μας τους παλιούς επιμένουμε να αγωνιζόμαστε.

Ο πρώτος και σημαντικότερος στόχος είναι να ενώσουμε ΟΛΟΙ τις δυνάμεις μας.

Όλοι οι τουριστικοί φορείς της Κρήτης πρέπει να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι, να συνεννοηθούμε και να προχωρήσουμε μαζί, δημιουργώντας αυτό που έχω ονομάσει «Εκατόμπολη του Τουρισμού της Κρήτης».

Μπορούμε να το κάνουμε. Είμαστε έτοιμοι. Έχουμε τη γνώση, την εμπειρία, τη δυναμική και τη δυνατότητα να το πετύχουμε.

Ότι και εάν είναι αυτό που μας κρατά ακόμη πίσω, πρέπει επιτέλους να το αφήσουμε στην άκρη.

Image

Μόνο ενωμένοι θα μας υπολογίζουν πραγματικά. Μόνο ενωμένοι θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε όσα δικαιούται ο τόπος μας και να σχεδιάσουμε με σοβαρότητα την επόμενη ημέρα του Τουρισμού μας, η οποία, όπως όλα δείχνουν, θα είναι δύσκολη και εξαιρετικά ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μόνο μέσα από μια ισχυρή, ενιαία και πανκρητική παρέμβαση θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε από εκείνους που έχουν την ευθύνη και τη δυνατότητα να στηρίξουν ουσιαστικά το μεγάλο μας όραμα: τον Τουρισμό των δώδεκα μηνών.

Δώδεκα μήνες Τουρισμός – Δώδεκα μήνες εργασία και ζωή

Το δωδεκάμηνο δεν είναι απλώς ένας αριθμητικός στόχος. Είναι μια στρατηγική επιλογή για το μέλλον της Κρήτης.

Σημαίνει σταθερή εργασία όλο τον χρόνο. Σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι θα μπορούν να παραμένουν στον τόπο τους, να στηρίζουν τις οικογένειές τους και να σχεδιάζουν τη ζωή τους με μεγαλύτερη ασφάλεια.

Σημαίνει ότι δεν θα αναγκαζόμαστε να χάνουμε ανθρώπους με εμπειρία και γνώσεις, οι οποίοι απομακρύνθηκαν από τον κλάδο κατά την πανδημία ή αναζήτησαν αλλού καλύτερες συνθήκες εργασίας και ζωής.

Γιατί η Κρητική Φιλοξενία είναι το μεγάλο μας πλεονέκτημα. Είναι η βιώσιμη επόμενη ημέρα του Κρητικού Τουρισμού. Είναι εκείνη που μπορεί να μας διαφοροποιήσει από τους ανταγωνιστές μας και να μας δώσει ουσιαστικό προβάδισμα.

Η «Εκατόμπολη του Τουρισμού της Κρήτης» μπορεί να αποτελέσει το εργαλείο για να αντιμετωπίζουμε από κοινού τα προβλήματα κάθε φορέα, κάθε περιοχής και κάθε τουριστικού προορισμού που δοκιμάζεται.

Γιατί κανένας δεν μπορεί να τα καταφέρει μόνος του.

Και, όπως πολύ σωστά λέει η διαχρονική αρχή των προγόνων μας, «η ισχύς εν τη ενώσει».

Δεν ειπώθηκε τυχαία. Είναι μια αλήθεια που πρέπει επιτέλους να κάνουμε πράξη.

Image

(Η Διοίκηση του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης)

Αλλάζοντας λίγο το κλίμα, θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ένωση Ξενοδόχων Ιεράπετρας και Νοτιοανατολικής Κρήτης για τη συνεργασία και τη φιλοξενία της σημερινής μας εκδήλωσης.

Ιδιαίτερα, όμως, θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον Πρόεδρό της, τον Γιώργο Τζαράκη Γιώργο, πολλά σου έχουν συμβεί, πολλές δυσκολίες έχεις αντιμετωπίσει, αλλά δεν τα παρατας. Παραμένεις όρθιος, δυνατός και μαχητής.

Είσαι ένα πραγματικό παλικάρι, αλλά πάνω απ’ όλα αποτελείς ένα εξαιρετικό παράδειγμα της αυθεντικής Κρητικής Φιλοξενίας.

Σε ευχαριστούμε όλοι από καρδιάς, εσένα και την υπέροχη οικογένειά σου.

Η επόμενη ημέρα του Κρητικού Τουρισμού

Η φετινή σεζόν πλησιάζει στο τέλος της. Το παρελθόν γίνεται ανάμνηση και, σε λίγο, θα αποτελεί μέρος της ιστορίας μας.

Εμάς, όμως, μας ενδιαφέρει το μέλλον.

Τα συμβόλαια για τις αεροπορικές θέσεις και τις κλίνες που έχουν ήδη συμφωνηθεί για την επόμενη χρονιά κινούνται περίπου στα ίδια επίπεδα με τη φετινή περίοδο.

Επομένως, εφόσον δεν προκύψει κάτι αρνητικό ή απρόοπτο, οι αριθμοί των αφίξεων αναμένεται να κινηθούν σε παρόμοια επίπεδα, ίσως λίγο υψηλότερα ή λίγο χαμηλότερα.

Εκείνο που πραγματικά ελπίζουμε είναι να υπάρξει σημαντική αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους, ώστε να μειωθούν τα έξοδά μας, να ενισχυθούν τα έσοδά μας και, τελικά, να διασφαλιστούν καλύτερα αποτελέσματα και μεγαλύτερη κερδοφορία για όλους.

Η επόμενη χρονιά θα είναι, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, ένα ακόμη «οχυρό» που θα κληθούμε να κατακτήσουμε.

Και, όπως όλα δείχνουν, δεν θα λείψουν οι δυσκολίες.

Γιατί σε εμάς, στον Τουρισμό, τίποτε δεν χαρίστηκε ποτέ. Ό,τι πετύχαμε, το πετύχαμε με αγώνα, επιμονή, δουλειά και καθημερινή προσπάθεια.

Γι’ αυτό και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Να παραμείνουμε προσγειωμένοι, να αποφύγουμε τον εφησυχασμό και να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με σχέδιο, υπευθυνότητα και συλλογικό πνεύμα.

Image

Πάνω απ’ όλα, πρέπει να είμαστε ενωμένοι.

Γιατί το μέλλον δεν θα κριθεί μόνο από τις αφίξεις και τις διανυκτερεύσεις. Θα κριθεί από την ποιότητα των υπηρεσιών μας, την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεών μας, τη στήριξη των εργαζομένων μας και την ικανότητά μας να συνεργαζόμαστε για το κοινό καλό.

Οι πραγματικοί πρωταγωνιστές της σημερινής βραδιάς

Και τώρα, ας επιστρέψουμε στον πραγματικό λόγο για τον οποίο βρισκόμαστε σήμερα εδώ.

Στους ανθρώπους που αποτελούν την καρδιά και την ψυχή του Τουρισμού μας: στους εργαζομένους των Τουριστικών Γραφείων.

Σήμερα τιμούμε ανθρώπους που με το ήθος, την εργατικότητα, την υπευθυνότητα και τον επαγγελματισμό τους αποτελούν παράδειγμα για όλους τους συναδέλφους τους.

Ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή, που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, διαχειρίζονται απαιτήσεις, λύνουν προβλήματα και εκπροσωπούν την Κρήτη μας απέναντι σε χιλιάδες επισκέπτες.

Η δική τους προσφορά είναι πολύτιμη και αξίζει την αναγνώριση όλων μας.

Εύχομαι να συνεχίσετε να είστε οι ΑΡΙΣΤΟΙ, το καλό παράδειγμα ήθους, εργατικότητας και επαγγελματικής συνέπειας για όλους τους συναδέλφους σας.

Να συνεχίσετε να αγαπάτε αυτό που κάνετε, να εξελίσσεστε και να συμβάλλετε με τις γνώσεις και την προσωπικότητά σας στην ανάπτυξη του Κρητικού Τουρισμού.

Σας αξίζουν θερμά συγχαρητήρια!

Κλείνοντας, εύχομαι σε όλες και όλους καλή δύναμη, υγεία, προσωπική και επαγγελματική πρόοδο.

Ας παραμείνουμε προσγειωμένοι, ενωμένοι και προσηλωμένοι στους στόχους μας. Με σχέδιο, επιμονή και πολλή δουλειά, μπορούμε να τα καταφέρουμε.

Γιατί η Κρήτη μας αξίζει το καλύτερο. Και έχουμε όλοι την ευθύνη να της το προσφέρουμε.

Καλή δύναμη σε όλους μας και σας ευχαριστώ που με ανεχθήκατε!

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης βραβεύτηκε ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ιεράπετρα και ΝΑ Κρήτης κ. Γιώργος Τζαράκης για την πολυετή προσφορά του στον Τουρισμό της Κρήτης και την εξαιρετική συνεργασία με την Σύνδεσμό μας

Ακολούθως βραβευτήκαν οι καλύτεροι υπάλληλοι με τιμητική πλακέτα και έλαβαν κλήρους για την συμμετοχή τους στις κλήρωση του χρηματικού επάθλου των 1.000 ευρώ,για 10 τυχερούς 3ημερη εκδρομή στα Ιωάννινα, έκαστος δε έλαβε μια δώρο επιταγή 100,00 ευρώ, από τα Κρητικά Σουπερμάρκετ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ,που είναι πάντα κοντά στην κοινωνία αλλά και στους εργαζόμενους στον Τουρισμό.

Οι εργαζόμενοι που βραβεύτηκαν για την επαγγελματική τους συνέπεια, την εργατικότητα και τη σημαντική προσφορά τους στον τουριστικό κλάδο βραβεύτηκαν οι ακόλουθοι εργαζόμενοι:

Ιωάννης Ντραβαλιάς

Μανόλης Μπικάκης

Φίλιππος Λιανδράκης

Χρυσούλα Γιαννακουδάκη

Αντωνία Ψαρού

Irina Golovatjuka

Valentina Pelucchi

Γιώργος Κυριανιτάκης

Ευγενία Μακριδάκη

Μαρία Χουστουλάκη

Γιώργος Κωσταντακάκης

Γιώργος Παπαδάκης

Ασημίνα Λαμπροπούλου

Μαρία Κοκολάκη

Αγάπη Δακανάλη

Αλίκη Πετρή

Μαρία Παπαδάκη

Βασίλης Τριγώνης

Γιολάντα Μήλιου

Χριστίνα Μπίτου

Κωνσταντίνα Παπαϊσιδώρου

Tatiana Karpikova

Γεράσιμος Καψάλης

Leshi Dajana

Άννα Αντοχή

Βαλεντίνα Αργυράκη

Μαρία Φραγκάκη

Tatjiana Antipkinan

Στην κλήρωση για το χρηματικό έπαθλο του Συνδέσμου αξίας 1.000,00 ευρώ κέρδισε η συνάδελφος Μαρία Φραγκάκη

και οι τυχεροί για την 3ημερη εκδρομή στα Ιωάννινα ήταν ΟΙ Συνάδελφοι.

Αντωνία Ψαρού

Ασημίνα Λαμπροπούλου

Αγάπη Δακανάλη

Γιολάντα Μήλιου

Μαρία Φραγκάκη

Φίλλιπος Λιανδράκη

Μανόλης Μπικάκη

Βασίλης Τριγώνης

Γιώργος Κωσταντακάκης

Γιώργος Κυριανιτάκης

Για μία ακόμα χρονιά τα supermarket ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ και προσωπικά η κα Χριστίνα Χαλκιαδάκη ενισχύει την αριστεία και τους ανθρώπους του Τουρισμού με δώρο επιταγές για όλους τους βραβευόμενους.

Διαβάστε επίσης:

Stop σε μειώσεις μισθών και απολύσεις από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Έρχονται αυξήσεις σοκ στα τσιγάρα, απλά και ηλεκτρονικά

Καύσιμα και ενέργεια: Παρατείνονται τα μέτρα στήριξης – Τι θα ισχύει

Τιμολόγια ρεύματος: Αυξήσεις έως και 43% στα πράσινα – Οι κινήσεις της ΔΕΗ