Ζευγάρι έκλεβε επί μία δεκαετία χρήματα από παρκόμετρα και έκανε πλουσιοπάροχη ζωή!

Σε ποινή φυλάκισης πέντεμισι ετών ο καθένας καταδικάστηκε ένα παντρεμένο ζευγάρι στη Γερμανία, το οποίο κατηγορήθηκε ότι έκλεψε περίπου 1,9 εκατομμύρια ευρώ από παρκόμετρα στην πόλη Κέμπτεν, στη νότια Βαυαρία, σύμφωνα με την Süddeutsche Zeitung.

Το περιφερειακό δικαστήριο του Κέμπτεν διέταξε επίσης το ζευγάρι να αποζημιώσει πλήρως την πόλη για τη ζημία που προκάλεσε.

Ο πρόεδρος του δικαστηρίου, Κρίστοφ Σβίμπαχερ, δήλωσε ότι οι δύο καταδικασθέντες θα βρίσκονται αντιμέτωποι με κατασχέσεις για τα επόμενα 30 χρόνια.

«Όλο αυτό δεν άξιζε και δεν πρέπει να αποδειχθεί ότι άξιζε», τόνισε χαρακτηριστικά.

Πώς λειτουργούσε το σχέδιο

Κατηγορούμενοι ήταν ένας 40χρονος πρώην υπάλληλος του δήμου Κέμπτεν και η 39χρονη σύζυγός του.

Ο άνδρας εργαζόταν στο δημοτικό συνεργείο και ήταν υπεύθυνος για την εκκένωση των παρκόμετρων της πόλης. Σύμφωνα με το δικαστήριο, επί περισσότερο από δέκα χρόνια αφαιρούσε συστηματικά μέρος των εσόδων από τα μηχανήματα.

Η σύζυγός του βοηθούσε στη μεταφορά και κατάθεση των χρημάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς, με το δικαστήριο να τη χαρακτηρίζει ως «τη logistics manager» πίσω από τις κλοπές.

Άλογα, αυτοκίνητα και πολυτελής ζωή

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, το ζευγάρι χρησιμοποίησε τα χρήματα για να χρηματοδοτήσει έναν πολυτελή τρόπο ζωής.

Ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε ότι αγόραζαν άλογα, αυτοκίνητα και ακριβά ρούχα με τα κλεμμένα χρήματα.

Παρέμεινε ωστόσο ασαφές πώς κατάφερε να αποκτήσει το κλειδί για το άνοιγμα των χρηματοκιβωτίων των παρκόμετρων.

Άλλοι εργαζόμενοι του δήμου κατέθεσαν ότι η δική τους αρμοδιότητα περιοριζόταν μόνο στην αφαίρεση της κασέτας με τα χρήματα και ότι δεν έρχονταν ποτέ σε επαφή με τα κέρματα.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε από τράπεζα

Το δικαστήριο καταδίκασε το ζευγάρι για περισσότερες από 300 περιπτώσεις κλοπής από το 2020 και μετά, με ζημία περίπου 1,34 εκατομμυρίων ευρώ.

Άλλες περισσότερες από 500 περιπτώσεις, συνολικής αξίας 584.000 ευρώ, είχαν παραγραφεί ποινικά. Παρ’ όλα αυτά, η δικαιοσύνη αποφάσισε να δεσμεύσει συνολικά περισσότερα από 1,9 εκατομμύρια ευρώ από το ζευγάρι για την αποζημίωση της πόλης.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μόλις τον περασμένο Οκτώβριο, όταν τράπεζα ενημέρωσε τις αρχές για ύποπτες καταθέσεις μεγάλων ποσοτήτων κερμάτων, εγείροντας υποψίες για ξέπλυμα χρήματος.

«Η ευκαιρία κάνει τον κλέφτη»

Κατά τη διάρκεια της δίκης, τόσο η εισαγγελία όσο και οι συνήγοροι υπεράσπισης επισήμαναν ότι ο δήμος είχε καταστήσει πολύ εύκολη την πρόσβαση στα χρήματα.

Ο δικαστής ανέφερε ότι αυτό έπρεπε να ληφθεί υπόψη ως ελαφρυντικό στην επιμέτρηση της ποινής.

«Σπάνια το ρητό “η ευκαιρία κάνει τον κλέφτη” ήταν τόσο ταιριαστό», δήλωσε ένας από τους δικηγόρους.

Ακόμη και ο εισαγγελέας εξέφρασε απορία για το πόσο χαλαρή ήταν η διαχείριση των κλειδιών από τις δημοτικές υπηρεσίες.

Η κατηγορούμενη δήλωσε στην τελευταία της τοποθέτηση: «Κάποια στιγμή έγινε απλώς συνήθεια».

Μετά το σκάνδαλο, ο δήμος Κέμπτεν άλλαξε τις διαδικασίες εκκένωσης των παρκόμετρων και προχώρησε στη λήψη πρόσθετων μέτρων ασφαλείας.

