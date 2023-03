Viral η αντίδραση μικρού αγοριού: Δείτε πως υπερασπίστηκε τη μαμά του στη Σαουδική Αραβία (βίντεο) 

Viral έχει γίνει η αντίδραση ενός μικρού αγοριού στη Σαουδική Αραβία, όταν τσακώνεται με έναν καλεσμένο από το σπίτι του γιατί του έχει «στερήσει» τη μαμά του.

Στην αρχή, το αγοράκι μαζί με τα μεγαλύτερα αδέρφια του βοηθούν στο στρώσιμο του τραπεζιού, ενώ όλοι του λένε «μπράβο» αλλά ο μικρός δεν ήθελε κολακείες και ακολούθησε ο εξής διάλογος:

Αγοράκι: – Ποιος είναι ο καλεσμένος;

Αντρας: – Εγώ!

Αγοράκι: – Δεν είσαι ευπρόσδεκτος εδώ! (γέλια)

Αντρας: – Γιατί;;;

Αγοράκι: – Η μαμά μου! Είναι από χθες κλεισμένη στην κουζίνα ενώ εσείς θα φάτε και θα πάτε σπίτια σας!

Too cute!!!! Raw honesty that can only come from an innocent child.

pic.twitter.com/EykcUTxP9o

— Tansu YEĞEN (@TansuYegen) March 12, 2023