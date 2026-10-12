Τζιμπουτί: Ναυάγιο με τουλάχιστον 139 νεκρούς μετανάστες

Τουλάχιστον 139 μετανάστες, ανάμεσα στους οποίους και 15 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους όταν σκάφος με 305 επιβαίνοντες ανατράπηκε στα ανοικτά των ακτών του Τζιμπουτί στην ανατολική Αφρική, δήλωσε την Κυριακή ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Το σκάφος ταξίδευε από το Τζιμπουτί προς την Υεμένη όταν ανατράπηκε το βράδυ της Πέμπτης ή το πρωί της Παρασκευής, σύμφωνα με τον ΔΟΜ. Έχασαν τη ζωή τους 52 άνδρες, 42 γυναίκες και 15 παιδιά. Περισσότεροι από 80 άνθρωποι επιβίωσαν από το δυστύχημα, ενώ τουλάχιστον άλλοι 116 παραμένουν αγνοούμενοι.

Δεκάδες χιλιάδες μετανάστες από το Κέρας της Αφρικής ταξιδεύουν μέσω του Τζιμπουτί και διασχίζουν το Στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ με κατεύθυνση τις χώρες του Κόλπου, αναζητώντας ασφάλεια και οικονομικές ευκαιρίες, ανέφερε ο ΔΟΜ στη δήλωσή του. Αυτή η μετακίνηση συνεχίζεται παρά τη βία στην Υεμένη.

«Πρόκειται για μια καταστροφική απώλεια ανθρώπινων ζωών», δήλωσε ο Αλεξάντρ Κουασάκ (Alexandre Coissac), αρχηγός της Αποστολής του ΔΟΜ στο Τζιμπουτί. «Αυτή η τραγωδία αποτελεί μια ζοφερή υπενθύμιση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες κατά μήκος αυτού του μεταναστευτικού διαδρόμου, καθώς αναζητούν οικονομικές ευκαιρίες».

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