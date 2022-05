Τζέφρι Πάιατ: Το «αντίο» στο Twitter πριν ο λογαριασμός του περάσει στον Γιώργο Τσούνη

Ο Τζέφρι Πάιατ αφήνει τη θέση του πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα στον Γιώργο Τσούνη. Εκτός των υπόλοιπων αρμοδιοτήτων, του παραχωρεί και τον επίσημο λογαριασμό του πρέσβη στο twitter, με τον 58χρονο που θα αναλάβει ρόλο-κλειδί στο υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ, να αποχαιρετά του διαδικτυακούς του φίλους.

Today marks the end of a 9 year experiment in Ambassdorial twitter diplomacy, as this Embassy account transitions to my successor George Tsunis. You can still find me on my new personal account @geoffpyatt And thanks to all who engaged & educated me here through so much history pic.twitter.com/XmFgvH1Qn5

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) May 6, 2022