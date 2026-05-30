Τρεις Λετονοί ορειβάτες νεκροί στο Ντενάλι

Τραγική κατάληξη είχε αποστολή Λετονών ορειβατών στο όρος Ντενάλι, γνωστό και ως ΜακΚίνλεϊ, στην Αλάσκα, καθώς τρία μέλη της ομάδας έχασαν τη ζωή τους ύστερα από πτώση από μεγάλο ύψος.

Σύμφωνα με τη λετονική ομοσπονδία ορειβασίας, ένας ακόμη ορειβάτης από την επταμελή αποστολή, η οποία επιχειρούσε να φτάσει στην κορυφή του υψηλότερου βουνού της Βόρειας Αμερικής, σε υψόμετρο σχεδόν 6.200 μέτρων, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι υπηρεσίες του εθνικού πάρκου Ντενάλι ανέφεραν ότι ειδοποιήθηκαν το βράδυ της Πέμπτης για ατύχημα που είχαν τέσσερις ορειβάτες, σε υψόμετρο άνω των 5.500 μέτρων.

Τα υπόλοιπα τρία μέλη της επταμελούς ομάδας κατάφεραν να φθάσουν με ασφάλεια στη βάση τους, σε υψόμετρο περίπου 5.100 μέτρων.

