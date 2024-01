Την Τρίτη για πρώτη φορά στους αιθέρες το τουρκικό μαχητικό ΚΑΑΝ

«Το εθνικό μαχητικό αεροσκάφος KAAN αναμένεται να συναντηθεί με τον ουρανό την Τρίτη». Έτσι ανακοίνωσε η φιλο-κυβερνητική Γενί Σαφάκ την πρώτη δοκιμαστική πτήση του μαχητικού αεροσκάφους που κατασκευάζει η Τουρκία.

Σύμφωνα με τη Γενί Σαφάκ, η 16η Ιανουαρίου αναφέρεται ως η ημέρα για την πρώτη δοκιμαστική πτήση, αν και η ημερομηνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί επισήμως.

Αφότου ολοκλήρωσε με επιτυχία την πρώτη δοκιμή τροχοδρόμησης στο διάδρομο προσγείωσης, τώρα ετοιμάζεται και να πετάξει με προσωρινούς ξένους κινητήρες, καθώς ακόμη η Τουρκία δεν έχει καταφέρει να εξασφαλίσει από το εξωτερικό, ούτε να κατασκευάσει δικό της. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η παράδοση των πρώτων 20 ΚΑΑΝ προβλέπεται να γίνει το 2028. Οι προετοιμασίες για μια ομαλή απογείωση συνεχίζονται σχολαστικά, αλλά νέες πτητικές δοκιμές περιμένουν το KAAN εντός του έτους, αν έχει επιτυχή κατάληξη η πρώτη πτήση.

A Pakistan Air Force group visited Turkey's IDEF 2023 International Defence Exhibition in August 2022, where they inspected the recently assembled Turkish Aerospace Industries TF-X fifth-generation fighter jet. https://t.co/2mEIDe4TIs via @frontierindia

Το KAAN βγήκε από το υπόστεγο τον περασμένο Μάιο. Στόχος είναι να παραχθούν τρία πρωτότυπα KAAN έως το 2026. Η συναρμολόγηση του 2ου και του 3ου πρωτοτύπου συνεχίζονται επί του παρόντος.

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί δοκιμές καθίσματος εκτόξευσης του KAAN, στατικές δοκιμές πλήρους μήκους, στατικές δοκιμές των επιφανειών ελέγχου, δοκιμές πτώσης του συστήματος προσγείωσης, δοκιμές του συστήματος αεροναυπηγικής στο εργαστήριο ολοκλήρωσης του συστήματος, δοκιμές καυσίμου και δοκιμές εκκίνησης του κινητήρα.

Τα χαρακτηριστικά του

Το ΚΑΑΝ διαθέτει επίσης προηγμένους αισθητήρες επί του σκάφους και ταχεία μεταφορά δεδομένων μεταξύ άλλων επιχειρησιακών κέντρων. Έτσι, το αεροσκάφος μπορεί να παρέχει άμεση και αποτελεσματική μεταφορά της εικόνας στην επιχειρησιακή περιοχή στα στοιχεία της αποστολής. Το ΚΑΑΝ ελαφρύνει επίσης το φόρτο εργασίας των πιλότων με την αποτελεσματική συνεργασία ανθρώπου-μηχανής, παρέχοντας στον πιλότο δυνατότητες να λαμβάνει σωστές αποφάσεις σε πολύπλοκα πολεμικά περιβάλλοντα.

Το αεροσκάφος θα ενημερώνει επίσης τον πιλότο ανιχνεύοντας τις ζημιές που προκαλούνται κατά τη διάρκεια της μάχης στην επιχειρησιακή περιοχή χάρη σε προηγμένα συστήματα, μπορεί επίσης να είναι έτοιμο για υπηρεσία σε σύντομο χρονικό διάστημα μεταξύ δύο αποστολών, προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των αποτελεσματικών εξορμήσεων.

Σχεδιασμένο με μονοθέσιο πιλοτήριο, το εθνικό μαχητικό αεροσκάφος θα έχει δύο κινητήρες, χαμηλή ορατότητα έναντι των ραντάρ, δυνατότητα μεταφοράς όπλων εντός της ατράκτου, προηγμένα συστήματα πτήσης και βολής, ραντάρ διπλής λειτουργίας και δυνατότητες ηλεκτρονικού πολέμου. Το εθνικό μαχητικό αεροσκάφος κατασκευάζεται από σύνθετα υλικά που έχουν την ικανότητα να απορροφούν τα κύματα ραντάρ.

Turkey’s 🇹🇷 domestically produced air-to-air missiles, Bozdoğan and Gökdoğan, are being readied for acceptance testing by the TurAF.

These missiles are also important for Pakistan 🇵🇰 as they are critical for Akinci, Kizilelma, KAAN pic.twitter.com/OE66PDLpjN

— 𝐈𝐬𝐥𝐚𝐦𝐢𝐜 𝐃𝐞𝐟𝐞𝐧𝐬𝐞 𝐀𝐧𝐚𝐥𝐲𝐬𝐢𝐬 (@Islam_Observer_) January 12, 2024