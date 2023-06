Τεράστια φωτιά σε θεματικό πάρκο που είναι γνωστό ως «η Disneyland της Γερμανίας» (βίντεο)

Τεράστια φωτιά ξέσπασε σήμερα, νωρίς το απόγευμα, 19 Ιουνίου 2023 σε θεματικό πάρκο, «Europa-Park» της Γερμανίας με αποτέλεσμα οι εκατοντάδες επισκέπτες να αναγκάζονται να αποχωρήσουν για λόγους ασφαλείας.

Σε βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο φαίνεται τεράστια σύννεφα καπνού πάνω από το πάρκο, το οποίο βρίσκεται στη Βάδη-Βυρτεμβέργη, που έχει, μάλιστα, χαρακτηριστεί σαν η «Disneyland της Γερμανίας».

Το εν λόγω πάρκο άνοιξε για πρώτη φορά τις πύλες του για το κοινό το 1975. Βέβαια, από τότε έχει υποστεί μεγάλες αλλαγές. Τα εισιτήρια, δε, κοστίζουν από 40 έως 300 λίρες.

EMERGENCY: A massive fire has broken out in #EuropaPark in #Rust, Baden-Württemberg, Germany. pic.twitter.com/tnq17WNeuD

— EvoCentral (@evocentralnews) June 19, 2023