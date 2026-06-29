Σοκ: Επίθεση αγελάδας σε αγόρι στη μέση του δρόμου

Στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν στο Νέο Δελχί της Ινδίας, όταν μία αδέσποτη αγελάδα καταδίωξε και επιτέθηκε σε ένα μικρό αγόρι που έπαιζε στον δρόμο, πριν ένας περαστικός επέμβει για να το σώσει.

Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή στην περιοχή Τουγκλακαμπάντ και καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας.







Καταδίωξε και χτύπησε το παιδί με τα κέρατά της



Στο βίντεο διακρίνεται η αγελάδα να κυνηγά το παιδί σε ένα στενό δρομάκι. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα το ρίχνει στο έδαφος και αρχίζει να το χτυπά επανειλημμένα με τα κέρατά της, ενώ το αγόρι ουρλιάζει από τον φόβο και τον πόνο.

Περαστικός έτρεξε να το σώσει



Κάτοικοι της περιοχής που άκουσαν τις φωνές έσπευσαν να βοηθήσουν. Ένας άνδρας προσπάθησε αρχικά να τρομάξει το ζώο χτυπώντας μια από τις παντόφλες του παιδιού στο έδαφος.

Στη συνέχεια άρπαξε το αγόρι στην αγκαλιά του και επιχείρησε να απομακρυνθεί με τη βοήθεια άλλων κατοίκων.

Ωστόσο, η αγελάδα, μαζί με ακόμη μία, συνέχισε να τους καταδιώκει στο στενό. Ο άνδρας παραπάτησε και έπεσε, προστατεύοντας όμως το παιδί με το σώμα του μέχρι που ένας δεύτερος περαστικός κατάφερε να απομακρύνει τα δύο ζώα.

Το παιδί αναρρώνει



Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το αγόρι τραυματίστηκε από την επίθεση, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία και αναρρώνει.

Οι Αρχές περισυνέλεξαν τις δύο αγελάδες και τις μετέφεραν σε καταφύγιο για αδέσποτα βοοειδή στην περιοχή Ρέουλα Χανπούρ του Δελχί.







Τοπικοί αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι ο αριθμός των αδέσποτων βοοειδών στην περιοχή αυξάνεται σταθερά, αποδίδοντας το φαινόμενο στη λειτουργία πολλών παράνομων γαλακτοκομικών μονάδων, αναφέρει η Mirror.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Η Κιάρα Φεράνι μαγεύτηκε με τη Μήλο



