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ΚΟΣΜΟΣ
Σειρήνες ξανά σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ - Κλιμάκωση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή
Μπαχρέιν
clock 07:20 | 11/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Οι σειρήνες αεράμυνας ενεργοποιήθηκαν εκ νέου σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, στο πλαίσιο του νέου κύματος επιθέσεων και αντιποίνων που βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στον Περσικό Κόλπο.

Σύμφωνα με διεθνείς αναφορές, τα συστήματα προειδοποίησης τέθηκαν σε λειτουργία μετά από αναφορές για ιρανικές επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στις δύο χώρες, ενώ οι αρχές κάλεσαν πολίτες και προσωπικό να παραμείνουν σε ασφαλή σημεία και να ακολουθούν τις επίσημες οδηγίες.

Οι εξελίξεις αυτές εντάσσονται στη συνεχιζόμενη ανταλλαγή χτυπημάτων στην ευρύτερη περιοχή, με τις στρατιωτικές δυνάμεις να βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής και την ένταση να παραμένει ιδιαίτερα υψηλή στον Περσικό Κόλπο.

Εκτοξεύσεις πυραύλων σε τρεις επαρχίες του Ιράν

Εικόνες που κυκλοφόρησαν δείχνουν εκτοξεύσεις πυραύλων από τις επαρχίες Ζαντζάν, Δυτικό Αζερμπαϊτζάν και Ανατολικό Αζερμπαϊτζάν στο Ιράν.

Τα περιστατικά καταγράφηκαν την Πέμπτη 10 Ιουνίου, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν επίσημες διευκρινίσεις από τις ιρανικές αρχές για τη φύση των εκτοξεύσεων ή τους στόχους τους.

Οι πληροφορίες και τα οπτικά ντοκουμέντα δεν έχουν ακόμη επαληθευτεί ανεξάρτητα, ενώ παραμένει ασαφές εάν πρόκειται για άσκηση ή επιχειρησιακή δραστηριότητα στο πλαίσιο της αυξημένης έντασης στην περιοχή.

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