Σαρδηνία: Απαγόρευσαν τις ομπρέλες σε άτομα ηλικίας 10 έως 65 ετών

Οι τοπικές Αρχές απαγόρευσαν τις ομπρέλες σε παραλία της Ιταλίας για άτομα ηλικίας μεταξύ 10 και 65 ετών, όπως αναφέρει η εφημερίδα «The Guardian», προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στους τουρίστες. Από την πλευρά τους, οι Αρχές δικαιολογούν το μέτρο ως μέρος μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής. Έτσι, όσοι θέλουν να πάνε στην παραλία Punta Molentis στο Βιλασίμιους, εκτός από τέλος εισόδου 10 ευρώ, θα πρέπει να δεχθούν ότι πιθανώς δεν θα έχουν δικαίωμα στη σκιά.

Τα μέτρα που πήραν οι Αρχές στην Ιταλία



Πιο αναλυτικά, οι οικογένειες με παιδιά κάτω των 10 ετών επιτρέπεται να χρησιμοποιούν μόνο μία ομπρέλα. Άτομα άνω των 65 ετών μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν ομπρέλες. Οι υπόλοιποι δεν έχουν το σχετικό δικαίωμα.

«Για να βάλω μια ομπρέλα, πρέπει να νοικιάσω ένα παιδί;» ανέφερε χιουμοριστικά ένας χρήστης σε ανάρτηση του δημαρχείου του Βιλασίμιους στο Facebook. Ένα άλλο άτομο έγραψε: «Λοιπόν, για να έρθω στην παραλία με ομπρέλα, πρέπει να φέρω τον παππού μου ή πρέπει να κάνω παιδί από τώρα μέχρι αύριο;» Οι τοπικές Αρχές σημείωσαν ότι το εν λόγω μέτρο ελήφθη μετά από πυρκαγιά που έπληξε την περιοχή. Εκτός από την απαγόρευση των ομπρελών, υπάρχουν επίσης περιορισμοί στη χρήση σκηνών και άλλων μορφών προστασίας από τον ήλιο. Οι κανόνες ισχύουν μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, οπότε και τελειώνει η τουριστική περίοδος.

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται την ώρα που η παραλία Τζεζόλο στη Βενετία έχει μειώσει κατά 20.000 τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων με ξαπλώστρες και ομπρέλες, σε μια προσπάθεια να δημιουργηθεί περισσότερος χώρος.

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