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ΚΟΣΜΟΣ

Ryanair: Ο CEO προειδοποιεί για την πιο ακριβή χρονιά όλων των εποχών – Πόσο θα ακριβύνουν τα εισιτήρια

Ryanair
clock 20:06 | 20/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τα αεροπορικά εισιτήρια στην Ευρώπη θα δουν τη «μεγαλύτερη αύξηση στην ιστορία» τον επόμενο χρόνο, δήλωσε σήμερα ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair Μάικλ Ο’Λίρι, με τις αεροπορικές εταιρίες να είναι σε μεγάλο βαθμό ακάλυπτες έναντι του υψηλότερου κόστους καυσίμων.

Ο Ο’Λίρι προέβλεψε ότι την επόμενη χρονιά θα υπάρχει μικρότερη διαθεσιμότητα σε θέσεις λόγω χρεωκοπιών και εξαγορών μεταξύ αεροπορικών εταιριών, ενώ αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι εταιρίες δεν έχουν προχωρήσει σε αντιστάθμιση κινδύνων (hedging) θα οδηγήσει σε αύξηση των εισιτηρίων έως ακόμα και 20%.

«Θα δείτε τα αεροπορικά εισιτήρια να αυξάνονται την επόμενη χρονιά στην Ευρώπη, νομίζω κατά 10, 15, ίσως 20%. Θα δείτε τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε αεροπορικά εισιτήρια, θα έλεγα, στην ιστορία στην Ευρώπη για τους επόμενους 12 μήνες», δήλωσε ο Ο’Λίρι σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες.

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει οδηγήσει τις τιμές καυσίμων αεροσκαφών σε σημαντική αύξηση, πιέζοντας τα περιθώρια για τις αεροπορικές εταιρίες που έχουν δεν προχωρήσει σε αντιστάθμιση κινδύνων.

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