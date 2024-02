Ρωσία: Η χήρα του Ναβάλνι κατηγορεί για σατανισμό τον Βλάντιμιρ Πούτιν

Στην αντεπίθεση περνά η Γιούλια Ναβάνλαγια, χήρα του ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι καθώς σε βίντεο που αναρτήθηκε σήμερα στα social media, κατηγορεί τον Ρώσο πρόεδρo, Βλαντιμίρ Πούτιν, για σατανισμό.

Επικρίνοντας τις ρωσικές αρχές για την αποτυχία τους να παραδώσουν τα λείψανα του Ναβάλνι στην οικογένειά του εννέα ημέρες μετά τον θάνατό του, η Γιούλια δεν μασάει τα λόγια της αφού, όπως λέει στο βίντεο, η ίδια είναι βαθιά θρησκευόμενη και δεν μπορεί να διανοηθεί ότι δεν μπορεί να θρηνήσει τον σύζυγό της χωρίς τη σορό του.

Ο Πούτιν, ο οποίος περιγράφει τον εαυτό του ως πιστό Χριστιανό, χλευάζει τα λείψανα του νεκρού και επιδεικνύει «ότι είναι σατανιστής», τόνισε η Γιούλια Ναβάλναγια προσθέτοντας:

«Παραδώστε τον Αλεξέι. Τον βασανίσατε ζωντανό και συνεχίζετε να τον βασανίζετε νεκρό. Παραβιάζετε κάθε νόμο πρόκειται για άνθρωπο είτε για τα θεία» .

Η χήρα του Ναβάλνι κατηγόρησε επίσης τον Πούτιν ότι συνεχίζει να βασανίζει τη μητέρα του Αλεξέι προκειμένου να την κάνει να λυγίσει. Αν και ο Πούτιν ποζάρει σε ρωσικές ορθόδοξες εκκλησίες κραδαίνοντας ένα κερί στο χέρι και φιλώντας εικόνες, στην πραγματικότητα τον έχει κυριεύσει το μίσος και η επιθυμία για εκδίκηση, τόνισε η Ναβάλναγια και πρόσθεσε: «Κανένας χριστιανός δεν θα μπορούσε ποτέ να κάνει αυτό που κάνει ο Πούτιν τώρα με τον νεκρό Αλεξέι».

In her latest video, @yulia_navalnaya goes after Putin and his regime for withholding the body of her husband from his mother and torturing her for days with lies and threats.

She calls Putin and his cronies satanic and says they will answer for their crimes.

Her video… pic.twitter.com/9ahJHkjkgX

— Yashar Ali 🐘 (@yashar) February 24, 2024