Πύραυλος χτύπησε Πολυτεχνείο και θέατρο στο Τσερνίχιβ - Πέντε νεκροί (βίντεο)

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και 42 τραυματίστηκαν από ρωσικό πυραυλικό πλήγμα στην πόλη Τσερνίχιβ της βόρειας Ουκρανίας, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

Η ανακοίνωση του υπουργείου προσθέτει ότι κόσμος κατευθυνόταν προς μια εκκλησία με την αφορμή μιας θρησκευτικής γιορτής όταν έγινε η επίθεση, ενώ τουλάχιστον 11 από τους τραυματίες είναι παιδιά.

The Ukrainian Interior Ministry published footage of the liquidation of the consequences of the Russian strike on #Chernihiv. pic.twitter.com/8xrbA5KhQx

— NEXTA (@nexta_tv) August 19, 2023