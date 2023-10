Πόλεμος Ισραήλ: Είδε τη γιαγιά της δολοφονημένη σε βίντεο που ανέβασε στη σελίδα της τρομοκράτης της Χαμάς

Οι προσωπικές ιστορίες του πολέμου στο Ισραήλ είναι συνταρακτικές και καταγράφουν τον τρόμο που βίωσαν οι Ισραηλινοί μετά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στα περίχωρα της Λωρίδας της Γάζας.

H Μορ Μπαϊντέρ έμαθε ότι η γιαγιά της είναι δολοφονημένη μέσα από βίντεο στο Facebook.

«Είδα τη χειρότερη καταστροφή που θα μπορούσε να φανταστεί κανείς. Τη γιαγιά μου να κείτεται στο πάτωμα του σπιτιού της δολοφονημένη, σε βίντεο» λέει η Ισραηλινή με δάκρυα στα μάτια στη Jerusalem Post.

«Όλο το πάτωμα ήταν καλυμμένο με αίμα. Η γιαγιά μου βρισκόταν εκεί. Ο τρομοκράτης πήρε το κινητό της τηλέφωνο, τράβηξε βίντεο και το ανέβασε στην προσωπική της σελίδα στο facebook. Έτσι μάθαμε τι συνέβη», πρόσθεσε.

Πλείστες από τις επιθέσεις, τις δολοφονίες και τις άλλες φρικαλεότητες που διέπραξαν οι τρομοκράτες της Χαμάς μετά την επίθεσή τους το Σάββατο (7/10) καταγράφηκαν σε βίντεο και διέρρευσαν στα social media.

A Hamas terrorist murdered her grandmother, filmed it, and posted the clip on Facebook

🔴Read the full story: https://t.co/4Tmxzd5MBS pic.twitter.com/O5k6taCsuj

— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 12, 2023