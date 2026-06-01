''Πνίγεται'' από τον καύσωνα η Γαλλία – Κλείνουν σχολεία, απαγορεύεται το αλκοόλ

Πάνω από το ένα τρίτο της Γαλλίας έχει τεθεί σε κατάσταση “κόκκινου συναγερμού” λόγω καύσωνα, με αθλητικές εκδηλώσεις να ακυρώνονται και να επιβάλλονται περιορισμοί ακόμα και στην κατανάλωση αλκοόλ στην Εθνική Γιορτή της Μουσικής (Fête de la Musique).







Την Κυριακή (21/06) εκδόθηκαν προειδοποιήσεις για καύσωνα επιπέδου 1 ή 2 για περίπου 53 εκατομμύρια ανθρώπους, δηλαδή το 76% του πληθυσμού.

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία, Météo-France έκανε λόγο για επερχόμενες “πολύ υψηλές θερμοκρασίες” και για καύσωνα “εξαιρετικής σφοδρότητας και διάρκειας”, που είναι πιθανό να καταρρίψει μηνιαία και ενδεχομένως ιστορικά ρεκόρ.

Προειδοποίησε ότι οι θερμοκρασίες θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τους 40°C σε πολλά μέρη την Κυριακή, με ορισμένες περιοχές να φτάνουν ακόμα και τους 42°C ή και παραπάνω από τη Δευτέρα. Ο εθνικός δείκτης θερμότητας, ο οποίος αποτελεί μέσο όρο των μέγιστων τιμών ημέρας και νύχτας σε 30 μετεωρολογικούς σταθμούς σε όλη τη χώρα, αναμένεται επίσης να φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ, πρόσθεσαν οι μετεωρολόγοι.

Επιπτώσεις στη “Γιορτή της Μουσικής” και μέτρα προστασίας



Η Γιορτή της Μουσικής της Κυριακής είναι ένας πανεθνικός εορτασμός του θερινού ηλιοστασίου που πραγματοποιείται κάθε χρόνο, κατά τον οποίο μουσικοί κατακλύζουν τους δρόμους με δωρεάν εμφανίσεις και οι πολίτες διασκεδάζουν μέχρι τη νύχτα.







Το φετινό φεστιβάλ, ωστόσο, φαίνεται να ανησυχεί τις τοπικές Αρχές λόγω της ζέστης, ειδικά στο Παρίσι, τη Λυών και άλλες μεγάλες πόλεις.

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Η υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας, Κατρίν Πεγκάρντ (Catherine Pégard), απηύθυνε έκκληση για «άκρα επαγρύπνηση» και δήλωσε ότι εναπόκειται στις τοπικές αρχές να αποφασίσουν εάν οι εκδηλώσεις πρέπει να ακυρωθούν ή να πραγματοποιηθούν με τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα. Οι περισσότερες αρχές επέλεξαν το δεύτερο.

Αρκετές πόλεις ακύρωσαν τις παραστάσεις πριν από τις 7 μ.μ. ή τις μετέφεραν σε εσωτερικούς χώρους ενώ άλλες επέβαλαν περιορισμούς, με την κατανάλωση αλκοόλ να απαγορεύεται στους δρόμους και στους δημόσιους χώρους σε περιοχές που βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό.

Στην πρωτεύουσα, η οποία βρίσκεται υπό κόκκινη προειδοποίηση, τα πιο δυνατά ποτά (μπίρες με υψηλό αλκοόλ, ενισχυμένοι οίνοι και αποστάγματα) έχουν απαγορευτεί κατά μήκος των οχθών του Σηκουάνα και του Κανάλ Σεν Μαρτέν (Canal St-Martin), προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος πτώσης ανθρώπων στο νερό. Ωστόσο, επιτρέπεται η κατανάλωση σε αδειοδοτημένα μπαρ, καφετέριες και στις βεράντες τους.

Για την ασφάλεια των πολιτών, σχεδόν 5.000 αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί στην πρωτεύουσα, καθώς και 2.500 εργαζόμενοι στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και υγείας.

Ο δήμος του Παρισιού έχει εγκαταστήσει περισσότερες από 1.300 δωρεάν δημόσιες βρύσες, ενώ περισσότερα από 1.500 τοπικά καταστήματα θα γεμίζουν δωρεάν τα προσωπικά μπουκάλια νερού των πολιτών.







Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνύ (Sébastien Lecornu), συγκάλεσε κυβερνητική σύσκεψη για την κρίση του καύσωνα το Σάββατο και προγραμματίζει άλλη μία για την Κυριακή, δίνοντας εντολή στους υπουργούς να σχεδιάσουν επειγόντως μέτρα για την καλύτερη προσαρμογή της Γαλλίας σε μελλοντικούς καύσωνες. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι καθώς η Γη συνεχίζει να θερμαίνεται, τα φαινόμενα ακραίας ζέστης που ιστορικά περιορίζονταν στην καρδιά του καλοκαιριού θα γίνονται πιο συχνά, πιο έντονα και θα διαρκούν περισσότερο.

Ο Γάλλος υπουργός Παιδείας, Εντουάρ Ζεφρουά (Édouard Geffray), δήλωσε την Κυριακή ότι περισσότερα από 800 σχολεία σε όλη τη χώρα ανακοίνωσαν ότι δεν θα ανοίξουν τη Δευτέρα, ενώ άλλα 1.800 αναπρογραμματίζουν τα μαθήματα και τις εξετάσεις του τέλους του έτους.

Ο Ζαν Καστέξ (Jean Castex), επικεφαλής των κρατικών σιδηροδρόμων SNCF, συμβούλευσε τους πιο ευάλωτους επιβάτες να αποφύγουν το τρένο και να αναβάλουν τα ταξίδια τους, προειδοποιώντας ότι τα συστήματα κλιματισμού και οι σιδηροδρομικές υποδομές “δοκιμάζονται σκληρά”.

Η εικόνα στην υπόλοιπη Ευρώπη



Ο καύσωνας δεν περιορίζεται στη Γαλλία, αλλά επηρεάζει και άλλες ευρωπαϊκές χώρες:

Ιταλία: Οι αρχές επέκτειναν τις προειδοποιήσεις για τον καύσωνα για την Κυριακή από επτά σε οκτώ πόλεις στο βόρειο και κεντρικό τμήμα της χώρας, από τις 27 πόλεις που παρακολουθούνται σε εθνικό επίπεδο.







Ισπανία: Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία, Aemet, εξέδωσε κόκκινες προειδοποιήσεις για τις βόρειες περιοχές. Προβλέπονται θερμοκρασίες μεταξύ 40°C και 42°C στις μεγάλες κοιλάδες ποταμών και σε εσωτερικές περιοχές όπως η Ανδαλουσία και η Εξτρεμαδούρα, ενώ αναμένεται να αγγίξουν σχεδόν τους 44°C μέχρι την Τρίτη.







Ηνωμένο Βασίλειο: Η μετεωρολογική υπηρεσία (Met Office) ανακοίνωσε ότι η αποπνικτική ζέστη θα μπορούσε να διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι την Πέμπτη. Οι μετεωρολόγοι δήλωσαν ότι υπάρχει αυξανόμενη βεβαιότητα πως αυτή η εβδομάδα θα μπορούσε να καταρρίψει το ρεκόρ της υψηλότερης θερμοκρασίας Ιουνίου στη χώρα (35,6°C), το οποίο είχε σημειωθεί στο Σαουθάμπτον το 1976.

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