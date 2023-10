Παρίσι: Ο εφιάλτης του αντισημιτισμού επέστρεψε

Ο αντισημιτισμός εξαπλώνεται επικίνδυνα στην Ευρώπη με αφορμή και με πρόφαση για κάποιους τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Οι εικόνες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από αναρτήσεις στα social media αλλά και από πληροφορίες από τις αρχές επιβολής της τάξης είναι πολύ ανησυχητικές.

Homes in the central 14th district of Paris and suburbs were daubed with Stars of David to identify where Jews live

Ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ Ναφτάλι Μπένετ ανέβασε στα social media φωτογραφίες από σπίτια και επιχειρήσεις εβραίων στα οποία κάποιοι πήγαν και ζωγράφισαν απέξω το Άστρο του Δαβίδ γυρίζοντας το Παρίσι σε σκοτεινές εποχές. Τα περιστατικά παρατηρήθηκαν τόσο στο κέντρο του Παρισιού στο 14ο Διαμέρισμα αλλά και σε προάστια.

In Paris, Jewish stores have been labeled with Stars of David.

As if 80 years have not passed.

The distance between the massacre in Beeri Kibbutz and the streets of Paris is shorter than you think.

Yes, the west is next.

Israel is fighting radical Islamic terror on its…

— Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) October 31, 2023