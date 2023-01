Παγόβουνο 15 φορές μεγαλύτερο από το Παρίσι αποκολλήθηκε στην Ανταρκτική

Ένα τεράστιο παγόβουνο, μεγέθους 15 φορές μεγαλύτερο σε έκταση από το Παρίσι, δηλαδή ίσο με την έκταση του Λονδίνου, αποκολλήθηκε την Κυριακή στην Ανταρκτική, ανέφεραν σήμερα Βρετανοί επιστήμονες.

Το φαινόμενο αυτό δεν οφείλεται στην κλιματική αλλαγή, μολονότι η περιοχή απειλείται από την υπερθέρμανση του πλανήτη, σύμφωνα με την Βρετανική Επιθεώρηση Ανταρκτικής (BAS).

Το παγόβουνο, μεγέθους 1.550 τετραγωνικών χιλιομέτρων, αποκολλήθηκε την Κυριακή, γύρω στις 21.00-22.00 (ώρα Ελλάδας) όταν η παλίρροια διεύρυνε μια προϋπάρχουσα ρωγμή στον πάγο, την αποκαλούμενη Chasm-1, ανέφερε η BAS, ένας οργανισμός που ασχολείται με την έρευνα των πολικών περιοχών.

Timelapse of break up of sea ice near Cape Crozier🇦🇶. Sentinel 2 HO Nat. Col. image from 04-Dec-22 to 19-Jan-23. (Data @sentinel_hub, @ESA_EO, @CopernicusEU) pic.twitter.com/1r4wfZNTSi

— SHS Space Science (@SHS_Space) January 22, 2023