Ουκρανία: Τουλάχιστον 14 νεκροί από ρωσικό χτύπημα, μεταξύ τους και διασώστες (βίντεο)

Ρωσικό πυραυλικό πλήγμα είχε σήμερα ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 14 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 46 να τραυματιστούν στη Οδησσό, πόλη-λιμάνι στη νότια Ουκρανία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανακοινώθηκε από τον περιφερειακό κυβερνήτη Ολέχ Κιπέρ.

«Ρωσική πυραυλική επίθεση είχε αποτέλεσμα 14 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων κάτοικοι, ένα μέλος πληρώματος ασθενοφόρου και ένας διασώστης», δήλωσε ο ίδιος μέσω Telegram, προσθέτοντας ότι 46 ακόμα άνθρωποι είχαν τραυματιστεί, συμπεριλαμβανομένων επτά εργαζομένων σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με τον Κιπέρ, το μέλος του πληρώματος και ο διασώστης σκοτώθηκαν από δεύτερο πύραυλο αφού έσπευσαν να προσφέρουν βοήθεια σε όσους χτυπήθηκαν στο αρχικό πλήγμα.

Scary shots. 14 dead, 46 injured in Odessa, – prosecutor's office. Among the injured are 5 rescuers. pic.twitter.com/RsHNYd0MJM

Δέκα ιδιωτικές κατοικίες, ένας αγωγός αερίου χαμηλής πίεσης και οχήματα διάσωσης υπέστησαν ζημιές στην επίθεση, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

#russia killed 14 people and injured 38 in a horrendous double-tap attack in Odesa, Ukraine.

Russian fascists attacked residential building with missiles, killing civilians, and then strikes again once the first responders (paramedics and firefighters) arrived at the scene. pic.twitter.com/uwPL5fDn0P

— Anastasiya1451 (@Anastasiya1451A) March 15, 2024