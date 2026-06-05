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ΚΟΣΜΟΣ
Ουκρανία: Ένας νεκρός και έντεκα τραυματίες από ρωσικό βομβαρδισμό
ουκρανια
clock 08:22 | 05/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Μια θανατηφόρα ρωσική επιδρομή στην περιοχή της Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο μίας γυναίκας και τον τραυματισμό έντεκα ατόμων, όπως γνωστοποίησε ο επικεφαλής της περιφέρειας, Ιβάν Φεντόροφ.

Σε μήνυμά του στο Telegram, ο Φεντόροφ ανέφερε ότι στην επίθεση χρησιμοποιήθηκαν κατευθυνόμενες βόμβες, ενώ σημείωσε πως οι τοπικές αρχές εξέδιδαν επανειλημμένα προειδοποιήσεις για αεροπορικούς κινδύνους καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας, εξαιτίας του φόβου νέων ρωσικών χτυπημάτων.

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