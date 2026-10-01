Οικογενειακή τραωδία: Πρώην αστυνομικός φέρεται να σκότωσε τη σύζυγο και την 24χρονη κόρη τους

Οικογενειακή τραγωδία συγκλονίζει την Καλιφόρνια, των ΗΠΑ, όπου ένας 68χρονος πρώην αστυνομικός φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε την 65χρονη σύζυγό του, πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος της Αστυνομίας του Σαν Φρανσίσκο, και την 24χρονη κόρη τους, προτού βάλει τέλος στη ζωή του. Οι τρεις τους βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι της οικογένειας, ενώ, σύμφωνα με μαρτυρία οικογενειακής φίλης, το ζευγάρι βρισκόταν το τελευταίο διάστημα σε διαδικασία διαζυγίου.

Σύμφωνα με το περιοδικό People, το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή, σε κατοικία στην περιοχή Strawberry Circle, στην κομητεία Μάριν της Καλιφόρνιας.

Οι αστυνομικές αρχές ειδοποιήθηκαν λίγο μετά τις 17:00 τοπική ώρα, έπειτα από αναφορά για πυροβολισμούς στο ακίνητο.







Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν νεκρούς τον 68χρονο Κέβιν Μάνιξ, την 65χρονη σύζυγό του Αν Μάνιξ και την 24χρονη κόρη τους, Κάθριν «Κέιτι» Μάνιξ.







Το άτομο που ειδοποίησε τις αρχές κατάφερε να διαφύγει από την κατοικία.

Σύμφωνα με το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Μάριν, τα πρώτα στοιχεία της έρευνας παραπέμπουν σε διπλή ανθρωποκτονία και αυτοκτονία, με τον 68χρονο να θεωρείται ύποπτος για τη δολοφονία της συζύγου και της κόρης του.

Οι αρχές διευκρίνισαν ότι δεν υπάρχει συνεχιζόμενη απειλή για τη δημόσια ασφάλεια.







«Ήταν γεμάτη ελπίδα και χαρά» – Η αποκάλυψη για το διαζύγιο



Η είδηση του θανάτου της Αν Μάνιξ προκάλεσε βαθιά θλίψη σε φίλους, γείτονες και πρώην συναδέλφους της.

Τη Δευτέρα, άνθρωποι που γνώριζαν την οικογένεια άφησαν λουλούδια και μηνύματα στη μνήμη των θυμάτων έξω από το σπίτι όπου σημειώθηκε η τραγωδία.







Μιλώντας στο ABC7, η οικογενειακή φίλη Μαρί Χουραμπιέλ δήλωσε συντετριμμένη από την απώλεια της Αν.

Η ίδια αποκάλυψε ότι η φίλη της βρισκόταν πρόσφατα σε διαδικασία διαζυγίου από τον Κέβιν, περιγράφοντάς την ως έναν άνθρωπο «γεμάτο ελπίδα, χαρά και ζωή».

Οι αρχές δεν έχουν διευκρινίσει εάν η διαδικασία διαζυγίου συνδέεται με το κίνητρο της επίθεσης.

Ποια ήταν η Αν Μάνιξ – Η πρώτη γυναίκα που ηγήθηκε της ομάδας SWAT



Η 65χρονη Αν Μάνιξ είχε διαγράψει πολυετή και ιδιαίτερα σημαντική πορεία στην Αστυνομία του Σαν Φρανσίσκο.

Κατά τη διάρκεια της 30χρονης υπηρεσίας της, κατάφερε να φτάσει μέχρι τον βαθμό της αναπληρώτριας αρχηγού της Αστυνομίας, ενώ έγραψε ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που εντάχθηκε και στη συνέχεια ανέλαβε την ηγεσία της επίλεκτης ομάδας ειδικών επιχειρήσεων SWAT.

Είχε επίσης αναλάβει τη διοίκηση των υπηρεσιών επιχειρήσεων πεδίου και ειδικών επιχειρήσεων του αστυνομικού σώματος.

Ο σύζυγός της, Κέβιν Μάνιξ, είχε επίσης υπηρετήσει στην Αστυνομία του Σαν Φρανσίσκο, με τον βαθμό του λοχία.

Ο αρχηγός της Αστυνομίας του Σαν Φρανσίσκο, Ντέρικ Λιου, εξέφρασε τη βαθιά θλίψη του για την τραγωδία, επισημαίνοντας ότι οι συνθήκες των θανάτων καθιστούν το περιστατικό ακόμη δυσκολότερο να γίνει αποδεκτό.

Από την πλευρά της, η Ένωση Αστυνομικών του Σαν Φρανσίσκο απέτισε φόρο τιμής στην 65χρονη, χαρακτηρίζοντάς την πρωτοπόρο για τη συμβολή της στο αστυνομικό σώμα.

«Η Αν Μάνιξ υπήρξε πρωτοπόρος στην υπηρεσία μας, καθώς έγινε η πρώτη γυναίκα που εντάχθηκε και ηγήθηκε της ομάδας SWAT, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε τη διοίκηση τόσο των επιχειρήσεων πεδίου όσο και των ειδικών επιχειρήσεων», ανέφερε η Ένωση.

Συνεχίζονται οι έρευνες για την οικογενειακή τραγωδία



Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους τα τρία μέλη της οικογένειας.

Οι νεκροψίες έχουν προγραμματιστεί για σήμερα, Τρίτη, ενώ αναμένεται να δημοσιοποιηθούν περισσότερες πληροφορίες καθώς προχωρά η έρευνα.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές αντιμετωπίζουν την υπόθεση ως πιθανή διπλή ανθρωποκτονία με επακόλουθη αυτοκτονία, χωρίς να έχουν ανακοινώσει οριστικά συμπεράσματα για το κίνητρο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ακρίβεια: Ετοιμάζεται εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ – Στο τραπέζι οι αδικαιολόγητες ανατιμήσεις

Κρήτη - μεταναστευτικό: Ασφυκτική η κατάσταση - Ούτε η κακοκαιρία αποτρέπει πλέον τις αφίξεις