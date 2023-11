Νεπάλ: Στους 143 οι νεκροί από τον σεισμό 6,4 Ρίχτερ

Τουλάχιστον 143 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε χθες Παρασκευή την περιοχή Τζάτζαρκοτ του δυτικού Νεπάλ, όπως δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι, καθώς αρκετά κτίρια στην περιοχή κατέρρευσαν ενώ η δόνηση έγινε αισθητή ακόμα και στο Νέο Δελχί της γειτονικής Ινδίας.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 23.47 (τοπική ώρα, 20.02 ώρα Ελλάδας) χθες με μέγεθος 6,4 βαθμών, σύμφωνα με το Εθνικό Σεισμολογικό Κέντρο του Νεπάλ. Το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ) εκτίμησε το μέγεθος του σεισμού σε 5,7 βαθμούς, αναθεωρώντας το από τους 6,2 βαθμούς που είχε ανακοινώσει νωρίτερα. Σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών ερευνών (USGS) ο σεισμός είχε μέγεθος 5,6 βαθμών.

Το Εθνικό Σεισμολογικό Κέντρο του Νεπάλ ανακοίνωσε πως ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,4 βαθμών. Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) και το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών ερευνών (USGS) εκτίμησαν πως η δόνηση ήταν μεγέθους 5,6 βαθμών. Σύμφωνα με το USGS, το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 18 χιλιόμετρα.

Περιφερειακοί αξιωματούχοι ανέφεραν πως έχει χαθεί η επικοινωνία με τη σεισμόπληκτη περιοχή, όπου περίπου 190.000 κάτοικοι είναι διασκορπισμένοι σε ορεινές κοινότητες. Κατολισθήσεις που σημειώθηκαν στο επαρχιακό δίκτυο δυσχεραίνουν την πρόσβαση σωστικών συνεργείων στις σεισμόπληκτες περιοχές.

Rescue workers in Nepal began digging through the rubble of collapsed houses with their hands, searching for survivors after the country's worst earthquake in eight years killed at least 137 people and shook buildings as far away as New Delhi https://t.co/PJ7yDkqcSd pic.twitter.com/MIuFAE2x2Y

— Reuters (@Reuters) November 4, 2023