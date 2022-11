Μουντιάλ 2022: Ο Μπάιντεν πανηγύρισε... αμερικανικά την πρόκριση των ΗΠΑ (βίντεο)

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν πανηγύρισε τη νίκη-πρόκριση (1-0) των ΗΠΑ επί του Ιράν και αποκάλυψε το τι είχε πει στην αποστολή της εθνικής ομάδας της χώρας, πριν το συγκεκριμένο ματς για το Μουντιάλ του Κατάρ.

Χαρακτηριστικά, ο Μπάιντεν δήλωσε: «ΗΠΑ! ΗΠΑ! Αυτό είναι ένα μεγάλο παιχνίδι, φίλε. Όταν μίλησα με τον προπονητή και τους παίκτες, είπα, «μπορείτε να το κάνετε αυτό». Πήγανε και το έκαναν, ο Θεός τους αγαπάει. Τέλος πάντων, σκέφτηκα ότι μπορεί να θέλετε να ακούσετε».

Biden returns to microphone to announce U.S. victory over Iran in the World Cup:

"USA! USA! That's a big game, man. When I spoke to the coach and the players, I said, 'You can do this.' They went 'eh.' They did it, God love 'em. Anyway, just thought you might want to hear." pic.twitter.com/FAQpEHMi7G

— JM Rieger (@RiegerReport) November 29, 2022