Λονδίνο: Πουλά ακίνητα αυτός που του ανήκει η μισή Βρετανική πρωτεύουσα

Να πουλήσει όλα τα αμερικανικά ακίνητα που έχει στην άμεση ιδιοκτησία της, αξίας σχεδόν 1 δισ. δολαρίων, σχεδιάζει η Grosvenor Group Holdings, η βρετανική εταιρεία ακινήτων του δισεκατομμυριούχου Δούκα του Γουέστμινστερ, Hugh Grosvenor, ή αλλιώς του «ανθρώπου που του ανήκει το μισό Λονδίνο».

Η Grosvenor Group Holdings, μια εταιρεία με ιστορία από το 1677 που έχει στην κατοχή της ακίνητα συνολικής αξίας 9,5 δισ. λιρών (σχεδόν 13 δισ. δολαρίων) σε όλο τον κόσμο, υπέστη ζημιές ύψους 108 εκατ. λιρών στη Β. Αμερική, λόγω της πτώσης των τιμών στην αγορά του real estate.

Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζει να πουλήσει τα ακίνητά της στις ΗΠΑ «κατά τη διάρκεια μιας περιόδου», όπως είπε στο Bloomberg ο CEO της, James Raynor. Πλέον, θα πραγματοποιεί μόνο έμμεσες επενδύσεις στην περιοχή, στο πλαίσιο κοινοπραξιών ή μέσω επενδύσεων σε άλλες εταιρείες.

«Σε μια δύσκολη χρονιά για το παγκόσμιο real estate, οι επιδόσεις των ακινήτων μας διεθνώς αντανακλούσαν την απόκλιση στις συνθήκες των αγορών, με μια ισχυρή απόδοση στο Ηνωμένο Βασίλειο να βοηθά ώστε να αντισταθμιστεί η αδυναμία στη Βόρεια Αμερική», δήλωσε ο Raynor.

Η ιστορία της Grosvenor ξεκινά τον 17ο αιώνα, όταν ο σερ Thomas Grosvenor παντρεύτηκε την 12χρονη Mary Davies και πήρε για «προίκα» 500 στρέμματα από βάλτους, βοσκοτόπια και περιβόλια. Ένας πρόγονος της Davies είχε υπάρξει πρωτοπαλίκαρο του Γουλιέλμου Α΄, και έλαβε αυτό το τεράστιο κομμάτι γης σαν «ευχαριστώ» για τη συμβολή του στην κατάκτηση της Αγγλίας.

Η οικογένεια άρχισε να αξιοποιεί τα εδάφη της το 1720, δημιουργώντας την οικιστική περιοχή του Μέιφερ, που αποτελεί πλέον μια από τις πιο ακριβές γειτονιές του Λονδίνου και όχι μόνο. Στο σημερινό Μέιφερ, γύρω από την Πλατεία Grosvenor, εδρεύουν μεγάλες επιχειρήσεις, πρεσβείες και hedge funds, καθώς και αναρίθμητα 5άστερα ξενοδοχεία.

Αργότερα, η οικογένεια δημιούργησε την Μπελγκράβια, μία ακόμα από τις «χρυσές γειτονιές» της βρετανικής πρωτεύουσας, κοντά στο Παλάτι του Μπάκινγχαμ.

Με τα χρόνια, οι Grosvenor επέκτειναν την οικογενειακή τους αυτοκρατορία του real estate στο εξωτερικό, αγοράζοντας ακίνητα στην Ισπανία, στην Ιαπωνία, στη Γαλλία και τις ΗΠΑ.

Ο 35χρονος σήμερα Hugh Grosvenor κληρονόμησε τόσο τον τίτλο του Δούκα του Γουέστμινστερ όσο και τον έλεγχο της οικογενειακής περιουσίας σε ηλικία 25 ετών το 2016, όταν ο πατέρας του, Gerald, πέθανε από καρδιά. Τότε, θεωρούνταν ο νεότερος δισεκατομμυριούχος στον κόσμο, ενώ το Bloomberg υπολογίζει σήμερα την περιουσία του στα 12,7 δισ. δολάρια.

