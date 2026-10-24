Κοντά σε λύση για την ιστορική Μονή Σινά

Σε τροχιά επίλυσης τέθηκε από χθες η εκκρεμότητα για το καθεστώς λειτουργίας της Μονής Σινά καθώς ο αρχιεπίσκοπος Συμεών, ενημέρωσε την αιγυπτιακή πλευρά για την πρόθεση της Μονής να αποδεχθεί τη συμφωνία.

Ακολούθησε εργώδης διαδικασία διαβουλεύσεων με σκοπό τη σύνταξη μιας επιστολής προς τις αιγυπτιακές αρχές, στην οποία θα αποτυπώνεται η πρόθεση υπογραφής της συμφωνίας για το καθεστώς που θα διέπει τη Μονή Σινά, το πλαίσιο λειτουργίας της και τις ιδιοκτησίες.

Προς τον σκοπό αυτό υπήρξε ενεργοποίηση του υπουργείου Εξωτερικών, έπειτα από σχετική ενημέρωση εκ μέρους του κ. Συμεών για την ολοκλήρωση των συνεννοήσεων με την αιγυπτιακή πλευρά, ώστε να ζητηθεί διπλωματικώς το «πάγωμα» της διαδικασίας έκδοσης της δικαστικής απόφασης

Και αυτό γιατί μέσω του ΥΠΕΞ και της διπλωματικής οδού μπορεί να ζητηθεί επισήμως το «πάγωμα» της διαδικασίας έκδοσης της δικαστικής απόφασης μέχρι να ολοκληρωθεί και τυπικά η υπογραφή της συμφωνίας..

Οι εξελίξεις γύρω από την Ιερά Μονή Σινά, συζητήθηκαν στη χθεσινή έκτακτη συνεδρίαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Τηλεδιάσκεψη με τον Αρχιεπίσκοπο Συμεών

Κατά τη συνεδρίαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου υπήρξε τηλεδιάσκεψη με τον Αρχιεπίσκοπο Σινά Συμεών, ο οποίος ενημέρωσε τους μητροπολίτες της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου για τις εξελίξεις. Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος εξέφρασε την ομόφωνη στήριξή της στο πρόσωπο του Αρχιεπισκόπου Συμεών.

Ο Αρχιεπίσκοπος Συμεών φέρεται να αναφέρθηκε στην έλλειψη διαπραγματευτικής ισχύος, η οποία έχει προκύψει μέσα από τις αποφάσεις των αιγυπτιακών δικαστηρίων. Παρουσιάστηκαν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της εξωδικαστικής συμφωνίας ανάμεσα στη Μονή Σινά και στο αιγυπτιακό κράτος έναντι μιας τελικής απόφασης του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.

Στη συνεδρίαση παρέστη ο Γεώργιος Καλαντζής, Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος επίσης ενημέρωσε τους μητροπολίτες της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου για τις εξελίξεις και για τον χειρισμό της υπόθεσης από την ελληνική κυβέρνηση.

Ομόφωνη η στήριξη στον Αρχιεπίσκοπο Σινά Συμεών να προβεί σε διπλωματικούς χειρισμούς για επίτευξη συμφωνίας

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αναφέρθηκε η υποστήριξη προς τον Αρχιεπίσκοπο Σινά Συμεών από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Επίσης, διαβάστηκε επιστολή του Αρχιεπισκόπου πρώην Σιναίου Δαμιανού προς τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. κ. Ιερώνυμο και τα μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, στην οποία επιστολή αποδοκιμάζεται η πιθανή συμφωνία μεταξύ Μονής Σινά και αιγυπτιακού κράτους.

Η συνεδρίαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου κατέληξε με ομόφωνη υποστήριξη προς τον Αρχιεπίσκοπο Σινά Συμεών να προχωρήσει στις αναγκαίες ενέργειες, στην κατεύθυνση μιας συμφωνίας, που θα επιλύσει το ζήτημα του καθεστώτος της Μονής.

Πηγή: Naftemporiki.gr

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